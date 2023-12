Baldur’s Gate 3: Larian läutet Festtage mit neuem animierten Video ein

Die Entwickler von Larian haben kürzlich ein neues animiertes Video zu "Baldur's Gate 3" veröffentlicht. In dem neuen Short erlebt die Party ein neues Abenteuer mit einem mysteriösen Kerl in einer roten Robe.

Die belgischen Entwickler von Larian sind für jeden Spaß zu haben und nehmen sich selbst und ihr beliebtes Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ nicht zu ernst. Deshalb unterhält das Studio seine Fans in Zusammenarbeit mit Mashed auch regelmäßig mit animierten Kurzfilmen, in denen die Charaktere des CRPGs seltsame, mit Memes vollgestopfte Abenteuer erleben.

Nach dem lustigen Launch-Trailer, in dem die Early-Access-Figuren auf die verbesserten Release-Charaktere trafen, muss sich die Gruppe nun mit einer neuen Queste herumschlagen. Sie müssen herausfinden, was es mit der seltsamen rotgekleideten Figur auf sich hat, die mutterseelenallein im dunklen Wald kampiert.

Die Gruppe lernt die Bedeutung von Weihnachten – auf Baldur’s-Gate-Art

Da will sich die Abenteuergruppe rund um Astarion, Karlach, Shadowheart, Lae’zel und Gale gerade in der Schenke entspannen, schon platzt Wyll durch die Tür und kündigt an, dass eine neue Aufgabe ansteht. Die Gefährten müssen sich durch den tiefsten Schnee schlagen, bis sie im abgelegenen Wald auf einen seltsamen Elfen in einer roten Robe stoßen. Der Elf freut sich, dass die Gruppe ihn retten kommt, will jedoch im Wald warten, bis sich ein aufgezogener Schneesturm beruhigt hat. Die Abenteurer werden jedoch misstrauisch und kommen dem rotberockten Flauschebart bald auf die Schliche…

In dem Video verarbeiten Larian und Mashed wieder einige beliebte Memes aus der „Baldur’s Gate 3“-Community und begeistern die Zuschauer mit weiteren Details. So fällt etwa direkt am Anfang eine Szene mit Gale auf, der genüsslich ein Paar Stiefel verdrückt, was auf einen Witz der Spieler zurückzuführen ist. Auch der Fakt, dass die feurige Karlach in dem Video immer wieder im Schnee versinkt, bringt die Fans zum Lachen. Darüber hinaus kann auch der äußerst selbstverliebte Astarion wieder begeistern.

Weitere Meldungen zu „Baldur’s Gate 3“:

„Baldur’s Gate 3“ hat kürzlich erst Hotfix 15 erhalten. Dieser soll sich erneut um einige technische Probleme des Rollenspiels kümmern. So wurde eine Reihe von Abstürzen behoben. Darüber hinaus wurden auch einige Blocker und weitere Gameplay-Fehler gefixt.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

