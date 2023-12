Baldur’s Gate 3: Aufnahme in PS Plus oder den Game Pass denkbar? Das sagt Larian

In der Vergangenheit fanden zahlreiche Triple-A-Titel den Weg in Abo-Angebote wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass. Doch wie stehen die Chancen, dass "Baldur's Gate 3" irgendwann über Dienste dieser Art angeboten wird?

Mit dem Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“, das ab sofort auch für die Xbox-Konsolen erhältlich ist, lieferten die Larian Studios einen der besten und gleichzeitig größten Titel des Jahres 2023 ab.

Im Interview mit IGN stellte sich Swen Vincke, der Game-Director des gefeierten RPGs und gleichzeitig Gründer der Larian Studios, unterschiedlichen Fragen. Unter anderem drehte sich das Interview um eine mögliche Aufnahme von „Baldur’s Gate 3“ in Abo-Dienste. Dieser erteilte Vincke eine klare Absage.

Zwar bezog sich die Frage von IGN explizit auf den Xbox Game Pass, die allgemein gehaltene Antwort von Vincke lässt allerdings den Schluss zu, dass seine Absage alle Angebote dieser Art einschließt. Laut Vincke lieferten die Larian Studios mit „Baldur’s Gate 3“ einen umfangreichen Titel ab, der sein Geld definitiv wert ist.

Erschwerend komme laut dem Game-Director hinzu, dass bei dem Fantasy-Abenteuer komplett auf Mikrotransaktionen und andere Ingame-Käufe verzichtet wird.

„Wir haben ein großes Spiel gemacht. Daher denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist. Und ich denke, das ist in Ordnung. Wir berechnen Ihnen darüber hinaus keine Mikrotransaktionen. Sie bekommen also das, wofür Sie bezahlen. Es war von Anfang an ein großes, gehaltvolles Spiel. Ich denke also, dass es so weiterbestehen kann, wie es ist. Das ist es, was uns ermöglicht, weiterhin Spiele zu entwickeln“, ergänzte Vincke.

Bei der Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 3“ und den bisherigen Updates wird es übrigens nicht bleiben. Wie Larians Writing-Director Adam Smith in einem aktuellen Xbox-Livestream bestätigte, planen die Entwickler nämlich weitere Updates, die in den nächsten Monaten erscheinen werden.

Neben Optimierungen und Bugfixes könnten die Updates auch neue Inhalte wie beispielsweise frische Rassen mit sich bringen. Als offizielle Ankündigung zusätzlicher Inhalte möchte Smith seine Aussagen allerdings nicht verstanden wissen.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

