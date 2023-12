Baldur’s Gate 3: Spieler knackt schwersten Modus in knapp 38 Minuten

Larians Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ hat eine sehr aktive Speedrun-Community, die sich immer wieder neue Tricks und Kniffe einfallen lässt, um das Spiel in den verschiedensten Kategorien so schnell wie möglich in die Knie zu zwingen. Wie es sich nun herausstellte, sind einige Strategien davon auch in dem kürzlich erst veröffentlichten Ehrenmodus praktisch.

Der Honour Mode sollte den Spielern bereits aus vergangenen Larian-Titeln bekannt sein. Auch in „Baldur’s Gate 3“ wird dieser Modus auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt und beschränkt die Nutzer auf nur einen einzigen Speicherslot. Gibt es ein Game Over, wird der Spielstand gelöscht und die Helden müssen von vorn beginnen.

Spieler nutzt allerhand Tricks, um Ehrenmodus in Rekordzeit zu schaffen

Kurz nachdem der Ehrenmodus mit Update 5 veröffentlicht wurde, begann der Spieler „Chronos“ mit den bereits bekannten Mechaniken und Tricks aus den bisherigen Speedrun-Kategorien herumzuspielen und seine Route zu planen. Nicht alle Strategien waren auch im Honour Mode machbar, aber nach zehn Versuchen und knapp vier bis fünf Stunden hatte „Chronos“ es geschafft, den Ehrenmodus in 38 Minuten und acht Sekunden abzuschließen.

Damit hatte es der Spieler geschafft, den bislang schwersten Modus von „Baldur’s Gate 3“ nur sieben Stunden nach dem Release in die Knie zu zwingen. Gut möglich, dass dieser unglaubliche Speedrun sogar der erste erfolgreiche Durchlauf des Ehrenmodus war. Laut den neuesten Statistiken von Larian hatten bis zum 5. Dezember 158.000 Spieler einen Durchlauf im Honour Mode gestartet. Nur 434 Partys konnten den Modus bis zu dem Zeitpunkt auch erfolgreich abschließen, während 34.000 Spieler bereits ihr Ende fanden.

In dem Speedrun wurden eine Menge recht einfallsreiche und witzige Tricks verwendet, die sich im Ehrenmodus zwar als praktisch erweisen, selbst jedoch als ziemlich ehrlos betrachtet werden können. So wurde die Begleiterin Shadowheart etwa in eine Kiste gesteckt, um sie sicher zum Gebirgspass zu teleportieren. Der Glitch wird in der Community „Shadowboxing“ genannt. Bei einem Boss im zweiten Akt hat „Chronos“ seinen Gnom-Charakter auf einem Felsvorsprung versteckt und ständig Hexenpfeil gewirkt, was den Boss langsam dahinschmelzen ließ. Einen anderen Widersacher hat der Spieler einfach entführt und von einer Klippe geworfen.

