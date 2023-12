Baldur’s Gate 3: Abschlussrate und viel Käse – Larian enthüllt Statistiken

“Baldur’s Gate 3” hat beste Chancen, in dieser Woche zum Spiel des Jahres ernannt zu werden. Der von Larian Studios entwickelte Titel gehört zu den nominierten Kandidaten für die begehrte Auszeichnung, die während der Game Awards-Show verliehen wird.

Tatsächlich fand der Titel bei den Spielern reichlich Anklang, wie neue Statistiken des Entwicklers verdeutlichen. So lassen sich mehreren Grafiken, die auf Twitter/X veröffentlicht wurden, Zahlen zur Nutzung von “Baldur’s Gate 3” entnehmen.

1,3 Millionen Spieler haben Baldur’s Gate 3 abgeschlossen

Gleich auf der ersten Grafik macht Larian deutlich, dass seit dem Launch von “Baldur’s Gate 3” im vergangenen August 1,3 Millionen Spieler in der Lage waren, den Titel tatsächlich abzuschließen.

Auch wenn diese Zahl angesichts der Verkäufe nicht sehr beeindruckend klingen mag, ist sie durchaus bemerkenswert – vor allem in der heutigen Spielebranche mit einem Überfluss an Spielen, Seasons und Zusatzinhalten, die ebenfalls darauf warten, gestartet zu werden.

Hinzu kommt der enorme Umfang von “Baldur’s Gate 3”: Laut Howlongtobeat werden allein für die Hauptkampagne im Schnitt mehr als 55 Stunden fällig. Werden die Nebenquests mitgenommen, erhöht sich die Spielzeit auf durchschnittlich 103 Stunden. Für eine vollständige Komplettierung müssen 144 Stunden Spielzeit reserviert werden. Larians Angabe dürfte sich jedoch auf die Hauptkampagne beziehen.

Baldur’s Gate 3: Patch 5 mit besserer PS5-Performance dank Xbox-Optimierung

Ebenfalls verraten die neusten Statistiken, dass sich 1,24 Millionen Spieler erfolgreich in einen Käselaib verwandelt haben, was an einer bestimmten Stelle des Spiels möglich ist. Elfen erfreuen sich als Spielerrasse in “Baldur’s Gate 3” größter Beliebtheit, während sich die Gesamtspielzeit weltweit auf 452.556.984 Stunden oder beeindruckende 51.662 Jahre beläuft.

Weitere Statistiken beziehen sich auf die Nutzung des Charakter-Editors, in dem Spieler zusammen 8.196 Jahre verbrachten. Immerhin wählten 94 Prozent der “Baldur’s Gate 3”-Spieler einen Custom-Charakter.

Weitere Statsitiken und Zahlen liefern die folgenden Bilder:

„Baldur’s Gate 3” ist für PS5 und PC erhältlich. Auch eine Version für Xbox Series X/S wird folgen. Weitere Infos zur nachgereichten Fassung erfahren wir bei The Game Awards 2023. Ebenfalls befindet sich eine Disk-Version im Anmarsch, die mit einigen Sonderinhalten daher kommt.

