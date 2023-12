Baldur’s Gate 3: Game of the Year jetzt auch auf Xbox verfügbar

Larians beliebtes Rollenspiel "Baldur's Gate 3" konnte bei den in dieser Nacht ausgestrahlten Game Awards 2023 ganz schön abräumen. Dabei haben die Entwickler anscheinend vergessen anzukündigen, dass das Spiel nun auch auf Microsofts Xbox-Konsolen verfügbar ist.

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag war eine ganz besondere für die belgischen Entwickler von Larian und ihr aktuelles Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“. Der Titel wurde bei den Game Awards 2023 in satten fünf Kategorien prämiert. Darüber hinaus wurde der Astarion-Darsteller Neil Newbon für seine Rolle als bester Performer ausgezeichnet.

Bei all den Awards, die die Entwickler mit nach Hause nehmen mussten, haben sie anscheinend ein recht wichtiges Detail vergessen: Wie bereits im November angekündigt wurde, sollte bei den Awards eigentlich der Start des Spiels auf Microsofts Xbox Series X|S bekanntgegeben werden.

Entwickler shadowdroppen einfach Spiel des Jahres

In der vergangenen Nacht haben sicherlich ein paar Xbox-Spieler gebannt auf die Bildschirme gestarrt. Nach knapp drei Stunden wurde der letzte Award verliehen, für das Spiel des Jahres. Larian konnte das Rennen für sich entscheiden, schnappte sich die Auszeichnung, bedankte sich für die Unterstützung und…nichts. Keine Erwähnung eines Starttermins für die Xbox-Konsolen.

Die Erleichterung kam dann wenig später über Social Media, als sowohl über den offiziellen Account von Larian als auch über den Kanal der Game Awards bestätigt wurde, dass „Baldur’s Gate 3“ ab sofort über den Microsoft Store bereitstünde. „Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 offiziell für den PC erhältlich und folgte am 6. September für PlayStation 5. Seit dem 7. Dezember können nun auch Spieler auf Xbox Series X|S ein neues Abenteuer in Faerûn erleben.

Zuletzt hat „Baldur’s Gate 3“ das Spielupdate 5 erhalten. Damit hielten nicht nur einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen Einzug in das Rollenspiel. Auch können sich die Helden nun in einem neuen Epilog gebührend von ihren Begleitern und Freunden verabschieden. Dazu wartet mit dem Honour Mode eine neue Herausforderung auf die tapferen Recken. Dabei handelt es sich um einen Modus, der nur einen Speicherslot bietet und auf dem Schwierigkeitsgrad „Taktiker“ gespielt wird. Gibt es ein Game Over, wird der gesamte Spielstand gelöscht.

