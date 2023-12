Baldur’s Gate 3: Lae’zel-Darstellerin war „zu ihrem Nachteil“ bei Aufnahmen am schnellsten

Der Charakter Lae’zel scheint zwar bei den Spielern von „Baldur’s Gate 3“ nicht gerade der beliebteste zu sein. Ihre Darstellerin Devora Wilde erfreut die Community jedoch immer wieder mit ihren Lae’zel-ähnlichen Mätzchen. Auch bei den Synchronarbeiten zu dem beliebten Rollenspiel hat sich Wilde den Entwicklern zufolge nicht lumpen lassen.

So war die Synchronsprecherin die schnellste der Origin-Charaktere. Die Origin-Charaktere sind Shadowheart, Gale, Wyll, Astarion, Karlach, Lae’zel sowie Dark Urge, die ausgewählt werden können, wenn die Spieler keinen eigenen Charakter erstellen wollen. Wie die Regisseure der Synchronaufnahmen nun in einem Interview angaben, war Wildes Schnelligkeit jedoch auch sehr zu ihrem Nachteil.

Devora Wilde sei „eine Maschine“, so die Regisseure

In einem Interview mit Dan Allen Gaming sprachen die Voice- und Casting-Direktoren Beth Park und Josh Weeden kürzlich über die Synchronarbeiten zu „Baldur’s Gate 3“. Dabei erklärten sie, dass sie am wenigsten Zeit mit der Lae’zel-Darstellerin Devora Wilde verbringen mussten. „Sie hat ihren Text so viel schneller aufgenommen als alle anderen“, so Park in dem Interview. Dies wäre zwar toll für das Entwicklungsteam gewesen, aber auch schlecht für die Schauspielerin. „Es war zu ihrem Nachteil“, so Park weiter. „Denn wenn man langsamer arbeitet, wird man mehr gebucht und bekommt mehr Geld“.

Dies scheint Wilde jedoch nicht groß gestört zu haben, immerhin hört die Darstellerin es den Regisseuren zu folge gerne, dass sie die Schnellste und Beste war. Park beschreibt Devora Wilde in dem Interview als „eine Maschine“. So soll die Darstellerin schon wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes wieder im Studio gewesen sein, um ihre Texte aufzunehmen. „Sie ist eine echte Githyanki.“

Außerhalb des Spiels unterhält Devora Wilde die Fans von „Baldur’s Gate 3“ mit ihrer an ihre Rolle erinnernde Art. So hat die Darstellerin die doch recht unterkühlte Aufnahme von Lae’zel durch die Spieler wie ein Profi weggesteckt. Zudem beantwortet die Schauspielerin gerne die verrücktesten Fragen ihrer Follower in den sozialen Medien als ihr Githyanki-Charakter. Besondere Aufmerksamkeit erlangte Wilde durch ihren absolut bösen Spielstream von „Baldur’s Gate 3“. Zu guter Letzt tötete Wilde in dem „Dungeons & Dragons“-Steam mit den anderen Synchronsprechern den Fan-Liebling Bing Bong, einen Baby-Imp, und zeigte dabei nicht einmal einen Funken Reue.

