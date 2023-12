Baldur’s Gate 3: Beliebteste Klasse im Spiel sollte eigentlich Standardklasse sein

Laut den Statistiken der Entwickler von Larian ist der Paladin die beliebteste Klasse in dem Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“. Fast vier Millionen Nutzer haben sich bereits für den Paladin entschieden, gefolgt von Sorcerer und Fighter.

Da ist es kein Wunder, dass der Paladin eigentlich auch die Standardklasse für den eigenen Charakter in dem Spiel sein sollte. Da die Klasse die Entwickler jedoch vor erzählerische Herausforderungen stellte, haben die Spieler nun die Wahl, wie sie ihren Charakter durch die Welt von Faerûn führen wollen.

Lae’zel ist schuld, dass Paladine nicht mehr die Standardklasse sind

In einem ausführlichen Interview mit den Kollegen von IGN sprachen die Entwickler von Larian unter anderem über die Arbeit an „Baldur’s Gate 3“, die Enden und auch die verschiedenen Klassen. Dabei kam auch heraus, dass der Paladin eigentlich die Klasse sein sollte, mit der die Spieler ihr Abenteuer bestreiten sollten. Allerdings stießen die Entwickler schnell auf Probleme mit der Erzählung.

Eines dieser Probleme tritt schon recht früh nach dem Tutorial auf der Nautiloid auf. Denn die Spieler können die Githyanki Lae’zel aus einer prekären Situation mit ein paar Tieflingen befreien. Die Szene stellte sich jedoch als eine besondere Herausforderung dar, besonders für Paladine, die ihren Eid nicht brechen wollen. „Am Anfang sagte jemand, sie (die Tieflinge] seien das Kryptonit der Paladine, denn wenn man sie tötet, bricht man seinen Eid, obwohl sie jemanden in einem Käfig bedrohen“, so der Lead Writer Adam Smith über die Szene. „Paladine geraten also oft in diese Situation und sagen: Oh, ich werde diesen Gefährten retten und rekrutieren. Dann werden sie zum Eidbrecher und denken sich: Oh nein.“

Das Einhalten seines spezifischen Eids ist eines der zentralen Elemente der Paladin-Klasse. Bricht man ihn, wird man womöglich seiner mächtigen Fähigkeiten beraubt – erhält dafür jedoch auch andere Skills. Zudem wies Smith darauf hin, dass Paladine auch Schwierigkeiten bei einem anderen Feature in „Baldur’s Gate 3“ haben: „Es ist auch sehr schwer, seinen Eid zu halten, wenn man den Dark Urge spielt.“ Dark Urge ist einer der Origin-Charaktere, der sich mit einem besonders dunklen Schicksal herumschlagen muss.

