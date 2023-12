Baldur’s Gate 3: Hotfix #15 steht bereit und behebt Abstürze und mehr – Changelog

Über den offiziellen X-Kanal gaben die Entwickler der Larian Studios bekannt, dass ab sofort der nächste umfangreiche Patch zu „Baldur’s Gate 3“ bereit steht.

Beim heute veröffentlichten Update haben wir es mit dem mittlerweile 15. Hotfix zum gefeierten Rollenspiel zu tun, der erneut diverse technische Probleme aus der Welt schafft. Laut dem offiziellen Changelog besserten die Entwickler in unterschiedlichen Bereichen bei der Performance nach und behoben den Fehler, durch den die Nasen und Wangen der Charaktere in Zwischensequenzen mitunter langgezogen wurden.

Weitere Anpassungen betreffen den Multiplayer. Hier behob Larian unter anderem das Problem mit den Reisetruhen. Diese verschwanden vor dem heutigen Hotfix hin und wieder, wenn in den Einstellungen des Multiplayers in den oder aus dem Ehren-Modus gewechselt wurde.

Darüber hinaus sorgt der neue Patch dafür, dass einem User nach einer wiederhergestellten Verbindung nicht mehr der falsche Charakter zugeordnet wird.

Zudem bietet der Hotfix #15 technische Lösungen für diverse Absturzursachen. Weitere Details diesbezüglich liefert euch die folgende Übersicht.

Den Schlusspunkt unter den heute veröffentlichten Patch setzen kleineren Anpassungen am Gameplay. Den kompletten Changelog, der euch alle weiteren Details liefert, findet ihr hier.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Hotfix #15 is now live for Baldur’s Gate 3, addressing some crashes, blockers, and gameplay issues.

Have you found some characters’ faces turning into stretched horrors with pits of flesh in place of eyes? Should not be a problem anymore! 👍

Read more: https://t.co/cFFqExOYK1 pic.twitter.com/xx2kI7rEqW

— Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) December 21, 2023