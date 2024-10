Alan Wake 2: The Lake House hat einen Termin – Launch-Trailer veröffentlicht

Remedy Entertainment und Epic Games Publishing haben den Veröffentlichungstermin sowie Details zur zweiten Erweiterung von "Alan Wake 2" namens "The Lake House" bekanntgegeben.

„Alan Wake 2“ erhält in Kürze eine zweite Erweiterung. „The Lake House“ steht kurz vor der Veröffentlichung. Im Rahmen der Partner-Show von Xbox wurde der Termin enthüllt. Und auch der Launch-Trailer traf ein.

Die Veröffentlichung von “The Lake House” erfolgt demnach am 22. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Es ist der Dienstag der kommenden Woche.

Alan Wake 2 und Control treffen aufeinander

„The Lake House“ versetzt Spieler in eine geheime Einrichtung, die vom Federal Bureau of Control (FBC) am Ufer des Cauldron Lake errichtet wurde. Dort sollten ursprünglich geheime Forschungen betrieben werden, bis unvorhergesehene Ereignisse die Situation außer Kontrolle geraten ließen.

In dieser düsteren Umgebung erkunden die Spieler die tiefen, labyrinthartigen Untergeschosse des Lake House. Der DLC erweitert dabei nicht nur die Welt von „Alan Wake 2“, sondern knüpft auch Verbindungen zu „Control“. Die Protagonistin ist eine Agentin des FBC, einer Organisation, die in „Control“ eine zentrale Rolle spielt.

Spieler übernehmen im “Alan Wake 2”-DLC die Rolle der FBC-Agentin Estevez, die sich durch die mehrstöckige Forschungsstation kämpft und dabei versucht, die dunklen Geheimnisse des Lake House zu lüften.

Als neuer spielbarer Charakter verfügt Estevez nicht über dieselben Fähigkeiten, die wir von Saga und Alan gewohnt sind. Aber sie ist mit dem nötigen Fachwissen und der nötigen Ausrüstung ausgestattet, um mit diesen neuen Bedrohungen fertig zu werden, betont Remedy.

Laut Entwicklerangaben wird „The Lake House“ eine offene Spielstruktur bieten, die Erkundung, Geheimnisse und die Begegnung mit gefährlichen Gegnern kombiniert. Besonders hervorzuheben ist der neue Gegnertyp „The Painted“, der starke Nahkampfangriffe einsetzt.

Spieler können vom Hauptmenü aus direkt zum “Lake House”-DLC springen. Der Inhalt ist jedoch für alle Spieler, die zum ersten Mal dabei sind, so konzipiert, dass er in das Hauptspiel integriert werden kann.

Die Erweiterung „The Lake House“ wird am 22. Oktober 2024 für Konsolen und PC veröffentlicht. Schon heute steht der obligatorische Launch-Trailer zur Ansicht bereit:

