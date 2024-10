Netflix: Triple-A-Studio mit namhaften Entwicklern geschlossen

Laut einem Bericht von Game File hat sich das Medienunternehmen Netflix dazu entschieden, sein internes Entwicklerstudio Team Blue zu schließen. Hier sollte eine neue AAA-Marke entstehen, für die ein Multiplattform-Release vorgesehen war.

Die Gründung fand im Oktober 2022 statt. Somit hat das Studio nach genau zwei Jahren seine Pforten geschlossen.

Mit diesem Studio hatte Netflix einst viel vor: Drei namhafte Entwickler wurden angeheuert, um die Ambitionen im Gaming-Bereich voranzutreiben.

So schloss sich Ende 2022 Chacko Sonny, der damalige Lead Producer von „Overwatch“, dem Studio an. Ein paar Monate später kam Joseph Staten dazu, der lange Zeit als kreativer Leiter der „Halo“-Reihe tätig war. Ungefähr zur gleichen Zeit gesellte sich noch Art Director Rafael Grassetti von Sony Santa Monica hinzu. Nun haben alle drei Entwickler das Studio verlassen.

Die Pläne haben sich geändert

Ein offizieller Grund für die Schließung ist nicht bekannt. Im anfangs erwähnten Bericht steht aber, dass sich die Netflix-Pläne bezüglich Videospiele geändert haben. Bisher lag der Fokus auf Mobile-Spielen, nun sollte eigentlich eine Triple-A Produktion folgen.

Netflix besitzt längst einige Studios und bietet im Rahmen seines Streaming-Services zahlreiche Spiele für mobile Geräte an. Das AAA-Vorhaben ist nun jedoch in weite Ferne gerückt.

Immerhin hat Netflix weiterhin einige Serien in Petto, die auf bekannten Videospiel-Franchises basieren. Dazu gehören unter anderem „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“, „Splinter Cell: Deathwatch“, und „Terminator Zero“.

Zudem soll eine Live-Action-Serie zu „Pokémon“ kommen:

Diese kommenden Serien sowie das bestehende Angebot haben natürlich ihren Preis. Erst vor einem halben Jahr hat Netflix die monatlichen Beträge erhöht.

Weitere Meldungen zu Netflix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren