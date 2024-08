Pokémon: Netflix soll noch immer an einer Live-Action-Serie arbeiten

Schon vor mehr als drei Jahren gab es erste Berichte, denen zufolge sich angeblich unter dem Banner des Streaming-Diensts Netflix eine neue „Pokémon“-Serie in der Produktion befindet. Allerdings war es seither extrem ruhig rund um das ambitionierte Projekt geworden. So mancher Fan hegte bereits die Befürchtung, dass es mittlerweile vielleicht sogar auf Eis gelegt wurde. Doch das scheint wohl nicht der Fall zu sein.

Was ist über die Netflix-Serie von „Pokémon“ bisher bekannt?

Die ersten Berichte rund um die Serie liegen zwar bereits drei Jahre zurück. Doch wirklich viele Details sind im Verlauf der Zeit nicht hinzugekommen. Bisher steht lediglich fest, dass es sich um ein Live Action-Projekt handeln soll – also im Stil des Films „Meisterdetektiv Pikachu“. Dieser hatte bereits eindrucksvoll bewiesen, dass eine Mischung aus echten Schauspielern und CGI-Pokémon bei den Fans gut ankommt. Ein Umsatz in Höhe von 450 Millionen Dollar an den Kinokassen spricht eine deutliche Sprache.

Des Weiteren ist bekannt, dass Joe Henderson als ausführender Produzent sowie als Drehbuchautor an Bord ist. Dieser hatte bereits mehrfach unter Beweis gestellt, sich im TV-Geschäft gut auszukennen. Unter anderem hatte er an der ebenfalls sehr erfolgreichen Serie „Lucifer“ mitgewirkt. Außerdem geht aus bisherigen Berichten hervor, dass der Charakter Red bei der geplanten „Pokémon“-Serie im Fokus stehen wird, der Vorlage für den allseits beliebten Ash Ketchum. Nun gibt es endlich ein neues Lebenszeichen.

Noch mehr Meldungen aus der Welt der Filme und Serien:

Wie steht es derzeit um die „Pokémon“-Serie?

Vor kurzem meldete sich Branchen-Insider und Leaker Daniel Richtman zu Wort, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als verlässliche Quelle für Meldungen aus dem Filmgeschäft erwiesen hat. Seinen Aussagen zufolge befinde sich die Netflix-Serie von „Pokémon“ auch weiterhin in der Produktion, das Projekt sei demnach keinesfalls auf Eis gelegt worden.

Weitere Details konnte oder wollte Richtman leider nicht preisgeben. So gibt es also auch weiterhin weder Details zur Story noch einen konkreten Starttermin der Serie. Doch immerhin dürften die wartenden Fans jetzt wieder etwas beruhigter und vor allem zuversichtlicher in die Zukunft blicken.

Weitere Meldungen zu Pokémon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren