Tetris Forever für PS5 und PS4: So sieht das komplett neue Tetris-Spiel in Aktion aus

Mit „Tetris“ feiert 2024 ein absoluter Klassiker sein großes Jubiläum. Das kultige Puzzlespiel, das ursprünglich aus den Händen des Programmierers Alexei Paschitnow aus Russland stammt, wird stolze 40 Jahre alt. Um diesen Anlass gebührend zu zelebrieren, erscheint in Kürze mit „Tetris Forever“ eine umfangreiche Sammlung mit zahlreichen Varianten – und einem komplett neuen Spiel.

Was genau ist eigentlich Tetris Time Warp?

Speziell für die große Jubiläums-Sammlung „Tetris Forever“ hat Entwickler Digital Eclipse an der taufrischen Variante „Tetris Time Warp“ gearbeitet. Diese bietet sowohl einen Singleplayer- als auch einen Multiplayer-Modus. Das grundlegende Spielprinzip ist dabei weitgehend identisch. Die Fans beginnen in einer modernen Tetris-Variante. Sobald sie insgesamt zehn Reihen weggeräumt haben, erscheint ein sogenannter Tetrimino-Stein. Wird dieser zum Abbau einer weiteren Reihe eingesetzt, landet der Spieler umgehend in einer Tetris-Variante aus einer anderen Zeit.

Das reicht vom allerersten Tetris, das Alexei Paschitnow im Jahr 1984 auf dem damals sowjetischen Elektronika-Computer programmiert hatte, über die Game Boy-Version aus dem Jahre 1989 bis hin zu moderneren Varianten wie etwa Bombliss und anderen etwas ausgefalleneren Tetris-Titeln. Der Spieler muss jeweils eine kleine Aufgabe beziehungsweise Herausforderung abschließen, um die aktuelle Variante wieder verlassen zu können.

Ähnlich läuft es auch bei den Multiplayer-Partien von „Tetris Time Warp“ ab. Allerdings gibt es dort eine Besonderheit: Sobald ein Spieler den Tetrimino-Stein aktiviert hat, landet nicht etwa er, sondern seine Kontrahenten in einer anderen Tetris-Epoche. Um ihre Gegner wieder attackieren zu können, müssen sie sich zunächst aus der aktuellen Variante befreien. Das dürfte für einige unterhaltsame Partien voller Schadenfreude sorgen. Einen Vorgeschmack darauf gewährt das neue Video.

Wann kommt Tetris Forever auf den Markt?

Die Fans müssen sich noch ein wenig in Geduld üben, bevor sie „Tetris Forever“ endlich spielen können. Aktuellen Planungen zufolge erscheint die Sammlung am 12. November 2024 sowohl für den PC als auch für Konsolen. Dann dürfen sich unter anderem die PS5- und PS4-Besitzer bei den insgesamt 15 spielbaren Tetris-Varianten austoben und in einem Hauch von Nostalgie schwelgen.

