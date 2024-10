Call of Duty Black Ops 6: Laut Activision ein Erfolg, wenn Leute von der Existenz wissen

“Call of Duty”-Spiele sorgten jahrelang für Rekordzahlen, vor allem in Bezug auf den Umsatz. Mit dem Launch von „Call of Duty: Black Ops 6“ ändert sich die Situation gewissermaßen. Denn ein Teil der Community muss den Shooter nicht mehr kaufen, sondern kann über den Xbox Game Pass ganz gemütlich den Download-Button betätigen.

Entsprechend soll der Erfolg der “Call of Duty”-Spiele künftig anders gewertet werden, wie Tayler Bahl, Chief Marketing Officer bei Activision, in einem Gespräch mit Variety andeutet.

Als kulturelles Ereignis inszeniert

Mit der Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops 6“ ändert sich für die Reihe ein wesentlicher Faktor: Das Spiel erschien direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass. Millionen Abonnenten erhalten damit die Möglichkeit, das Spiel zu erleben, ohne es kaufen zu müssen, was Einfluss auf die Verkaufszahlen haben dürfte.

In Bezug auf den Release setzt Activision laut Bahl auf eine besondere Marketingstrategie, die „Call of Duty: Black Ops 6“ nicht nur als Spiel, sondern als kulturelles Ereignis inszeniert. So wurde der „Replacer“, ein wiederkehrender Charakter in den Werbekampagnen, an prominenten Orten platziert.

Ein Beispiel dafür ist ein Auftritt bei „Monday Night Football“, bei dem der Charakter interaktiv mit bekannten Sportmoderatoren agiert. „Jeder, von meinem kleinen Bruder bis zu den Großeltern, sagt: Ich habe bei Monday Night Football einen Werbespot für Black Ops 6 gesehen, in dem er Scott Van Pelt mit einem Football-Gerät verfolgt“, so Bahl.

Bekanntheit ist das oberste Ziel

Letztlich geht es Bahl darum, dass das Spiel „den kulturellen Zeitgeist“ trifft. Dieser Ansatz markiere für ihn den Erfolg.

„Natürlich wollen wir Umsätze erzielen, aber ich denke, insgesamt geht es uns nur darum, das neue Spiel bekannt zu machen“, heißt es in der weiteren Erklärung. „Das ist immer ein Schwerpunkt, Black Ops 6 diesen Herbst zum Spiel Nr. 1 zu machen. Insgesamt möchte ich, dass die Leute die Kampagne und die Arbeit, die wir als Marketinggruppe leisten, mögen.“

Insgesamt liege die in das Marketing investierte Summe fast auf der Höhe eines „großen Kino-Blockbusters, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt“. Ob das ausreichen wird, um die milliardenschwere Wette zu gewinnen?

Analysten sind sich uneinig darüber, ob “Call of Duty: Black Ops 6” für den Xbox Game Pass tatsächlich ein Game-Changer wird. Sollte der Boost ausbleiben, könnte es ziemlich schnell düster werden.

„Call of Duty: Black Ops 6“ verweilt seit heute für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf dem Markt.

