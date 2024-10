Cronos The New Dawn: Silent Hill-2-Entwickler nutzen gefeierte Horror-Serien als Inspiration

Cronos The New Dawn:

Im Interview mit IGN sprachen die Entwickler von Bloober Team ausführlich über die Arbeiten an ihrem neuen Projekt "Cronos: The New Dawn". Zu den behandelten Themen gehörten unter anderem die Inspirationsquellen des Teams.

Kurz nachdem Bloober Team mit dem Remake zu „Silent Hill 2“ einen der besten Horror-Titel des Jahres ablieferte, kündigte das polnische Studio in diesem Monat sein neuestes Projekt an.

Dieses trägt den Namen „Cronos: The New Dawn“ und erzählt laut Entwicklerangaben eine Geschichte, die sowohl in einer postapokalyptischen Zukunft als auch in der Vergangenheit spielt. Im Interview mit IGN plauderten Produzent Jacek Zieba und Director Wojciech Piejko kürzlich über die Arbeiten am neuen Bloober-Projekt.

Die Entwicklung von „Cronos: The New Dawn“ begann laut den beiden kurz vor dem Abschluss von „The Medium“ im Jahr 2021, als Bloober Team damit begann, erste Ideen und Konzepte für einen neuen Titel zu entwerfen. Derzeit befinde sich „Cronos: The New Dawn“ daher schon in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung.

Diese Serien fungieren als Inspirationsquellen

Ein weiteres Thema, auf das die kreativen Köpfe eingingen, sind die Serien, von denen sich das Team inspirieren ließ. Da Bloober Team in den letzten Jahren am Remake von „Silent Hill 2“ arbeitete, überrascht es nur wenig, dass die Spieler im ersten Trailer zu „Cronos: The New Dawn“ diverse Gemeinsamkeiten mit Konamis Horror-Serie ausmachten.

Eine weitere bekannte Reihe aus Japan, die das Team zu Inspirationszwecken heranzog, ist „Resident Evil“. Hier bezog sich Zieba vor allem auf die älteren Ableger sowie die in den letzten Jahren veröffentlichten Remakes.

Doch auch Horror-Titel aus dem Westen inspirierten die Entwickler. Zieba weiter: „Dead Space ist definitiv dabei. Wegen des Protagonisten und so weiter. Wir können ein wenig über eine besondere Herangehensweise an den Kampf erzählen. So wie Dead Space über die Mechanik zum Abschneiden der Gliedmaßen verfügt, haben wir auch etwas, das wir später vorstellen werden.“

„Alan Wake“ wiederum lieferte vor allem mit der Art und Weise, wie Remedy die Taschenlampe einsetzte, zusätzliche Inspiration. Piejko: „Das ist etwas, das die Spannung steigert. Es geht nicht nur um Rennen und Schießen. Zudem muss man nachdenken. Wir haben etwas mehr Strategie in den Kampf eingebaut.“

Auch Filme lieferten kreative Ideen

Neben diversen Horror-Klassikern aus der Welt der Videospiele lieferten auch diverse Filme Anregungen für neue Ideen oder die grundlegende Atmosphäre. Darunter „12 Monkeys“ oder „Das Ding aus einer anderen Welt“.

Piejko weiter: „Unsere größte Inspiration für Filme oder Fernsehserien ist Dark, die Fernsehserie von Netflix.“

„Es erzählt eine Geschichte über Zeitreisen und eine fiktive deutsche Stadt. Also etwas sehr Europäisches. Wir dachten dasselbe: ‚Okay, wir können das Spiel in Polen ansiedeln.‘ Wir können auch Zeitreisen nutzen. Das hat uns gezeigt, dass wir es können und dass die Leute daran interessiert sind. Wir müssen das Spiel nicht woanders machen. Zeigen wir Kultur, zeigen wir Polen“, heißt es abschließend.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

