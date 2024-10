Cronos The New Dawn: Silent-Hill-2-Entwickler kündigt Horror-Survival-Spiel an

Cronos The New Dawn:

Nach dem Erfolg des Remakes von "Silent Hill 2" konzentriert sich Bloober Team auf "Cronos: The New Dawn". Der Titel wurde heute angekündigt und soll 2025 für Konsolen und PC erscheinen.

Bloober Team machte sich zuletzt mit dem Remake von „Silent Hill 2“ einen Namen. Und auch das nächste Spiel des Entwicklers schlägt eine Horrorrichtung ein. „Cronos: The New Dawn“ kombiniert Elemente aus Science-Fiction und Survival-Horror und spielt in einer postapokalyptischen Zukunft und Vergangenheit.

Die Handlung des heute angekündigten Spiels erstreckt sich unter anderem über das Polen der 1980er Jahre und rückt eine verwüstete Zukunft in den Fokus, die durch ein kataklysmisches Ereignis geprägt ist. Spieler übernehmen die Rolle eines Reisenden, der als Agent für ein mysteriöses Kollektiv agiert und Zeitrisse erkundet, um Schlüsselpersonen aus der Vergangenheit zu retten.

Strategisches Denken und schnelle Entscheidungen

Die Spieler müssen in der tödlichen Einöde von „Cronos: The New Dawn“ überleben, die von „monströsen Abscheulichkeiten“ bevölkert wird. Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, erklärte: „Unser Engagement, das Horror-Genre neu zu definieren, setzt sich mit diesem Survival-Horror-Titel fort, der eine natürliche Weiterentwicklung unserer kreativen Vision und der Strategie unseres Studios darstellt.“

Das Gameplay erfordert laut Entwickler strategisches Denken und schnelle Entscheidungen, um den alptraumhaften Kreaturen zu entkommen. „Taucht mit dem kampforientierten Gameplay tief in das Herz eines tödlichen Kampfes gegen übermächtige Feinde ein und deckt gleichzeitig die Geheimnisse einer verdrehten Zeitreisegeschichte auf“, so die Entwickler.

Einzelheiten sollen noch nicht enthüllt werden

Mit dem Erfolg von “Silent Hill 2 Remake” stiegen auch die Erwartungen an das nächste Spiel von Bloober Team. Zunächst möchte sich das Studio allerdings nicht zu sehr in die Karten schauen lassen.

Piotr Babieno betonte in diesem Zusammenhang: „Ich träume davon, dass die Spieler uns vertrauen, aber mir ist klar, dass man Vertrauen durch Taten und nicht durch Worte verdient. Deshalb haben wir die Politik, uns nicht zu den Einzelheiten des Spiels zu äußern und keine Hoffnungen zu wecken.“

Konami, der Publisher von „Silent Hill 2“, teilte in dieser Woche mit, dass das Remake über eine Million Exemplare verkauft wurde, was den größten Erfolg von Bloober Team markiert.

Weitere Meldungen zu Silent Hill 2:

„Cronos: The New Dawn“ wiederum wird 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Nachfolgend einige Bilder zum Survival-Horror:

Weitere Meldungen zu Cronos The New Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren