Silent Hill 2 Remake: Bloober spricht von Studio-Version „3.0“ und hat einen Traum

Das Remake von "Silent Hill 2" wurde in den vergangenen Monaten gleichermaßen kritisiert und gelobt. In diesem Zusammenhang hat der Studioleiter eine Bitte an die Fans.

Bloober Team arbeitet mit Hochdruck am Remake von “Silent Hill 2”, das in diesem Jahr für PS5 und PC auf den Markt gebracht wird. In einem Gespräch mit Rolling Stones widmete sich Piotr Babieno, der CEO und kreative Leiter des Unternehmens, zuvor den Erwartungen der Fans sowie dem eigenen Studio, das in den vergangenen Jahren deutlich größer wurde.

Kritik kann einen positiven Einfluss auf die Entwicklung haben

Der Studiochef sei sich bewusst, dass die Fans jeden Trailer, jedes Gerücht und jeden Schachzug von Bloober genau analysieren. Allerdings bittet Babieno darum, auf das finale Ergebnis zu warten, bevor ein Urteil gefällt wird.

„Ich träume davon, dass die Spieler uns vertrauen“, so seine Worte. „Aber mir ist klar, dass man sich Vertrauen durch Taten verdient, nicht durch Worte. Deshalb haben wir die Politik, uns nicht [zu den Einzelheiten des Spiels] zu äußern und Hoffnungen zu wecken. Wir wollen unsere Ambitionen durch unsere Arbeit zeigen, also können wir nicht mehr verlangen als: Gebt uns eine Chance.“

Die Kritik der Kritiker möchte er aber keinesfalls kritisieren, da sie – sofern sich die Fans konstruktiv äußern – einen positiven Einfluss auf die Entwicklung haben kann. Sie sei von “unschätzbarem Wert für die Verfeinerung unseres Projekts vor der Veröffentlichung”.

Gleichermaßen wichtig sei eine unterstützende Arbeitsumgebung, in der sich die Designer „in aller Ruhe auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können“. Das bedeutet aber auch, dass sie sich manchmal von den Gamern entkoppeln und die Ohren verschlossen halten müssen.

Bloober ist zu einem viel größeren Studio herangewachsen

Im weiteren Verlauf des Interviews verwies der CEO auf die neuen Kapazitäten. Das Studio habe sich deutlich gewandelt. „Intern nennen wir das Bloober Team 3.0. Ich glaube, dass Bloober heute ein völlig anderes Team ist als noch vor drei Jahren“, erklärte Babieno.

Das macht sich bei der Zahl der Mitarbeiter bemerkbar. Nachdem es zu Beginn der Entwicklung von “Layers of Fear” nur zehn Leute waren, wuchs die Anzahl im Jahr 2024 auf über 250 Mitarbeiter an.

Am grundlegenden Konzept des Studios habe die Vervielfachung der Belegschaft aber nichts geändert. So möchte sich Bloober weiterhin auf Horrorspiele konzentrieren. Laut Babieno sei Horror ein Teil der DNA des Studios.

Das Leben ist zu kurz für unbedeutende Spiele

Ebenfalls widmete sich der CEO der Frage, wie sich die bekannte und von Fans geschätzte Atmosphäre des Originals auf das Remake übertragen lässt. Die Antwort blieb allerdings recht allgemein.

„Das Leben ist zu kurz und [der Prozess der] Spieleentwicklung ist zu lang, um Spiele zu machen, die sich nicht bedeutsam anfühlen“, so Babieno. “Wir wollen Spiele entwickeln, die wir selbst gerne spielen würden, und Spiele, die für unser Publikum sehr wichtig sind.”

Das Ergebnis können Spieler bald erleben: Das Remake von “Silent Hill 2” erscheint am 8. Oktober 2024 für PS5 und PC.

