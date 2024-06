Silent Hill 2: Remake wird die „Welt erweitern“ – Bloober zur Kameraperspektive

Derzeit arbeitet das Entwicklerstudio Bloober Team an „Silent Hill 2 Remake“, zu dem es erst vor kurzem neue Details gab. Schon zuvor war bekannt, dass sich Fans nicht nur über eine aufgebohrte Grafik freuen dürfen, sondern auch auf verbesserte Kampfanimationen und andere kleinere Anpassungen. Eine ganz bestimmte Änderung dürfte besonders ins Gewicht fallen.

Wie ändert sich die Kamera für Silent Hill 2 Remake?

Wie Bloober Team verkündet hat, wird es die feste Kameraperspektive aus dem Original „Silent Hill 2“ in der Remake-Version nicht mehr gegeben. Stattdessen setzen die Entwickler auf eine etwas modernere Third Person-Perspektive, bei der die Spieler dem Protagonisten quasi über die Schulter blickt.

Diese Änderung soll laut Senior Narrative Designer Barbara Kciuk neue Einblicke in die Welt des Survival-Horror-Abenteuers ermöglichen. Im Rahmen der jüngsten Ausgabe von „Silent Hill Transmission“ hob sie die Vor- und Nachteile hervor.

„Wenn man ein Spiel mit statischen Kameras entwickelt, hat man als Designer eine bessere Kontrolle darüber, was der Spieler sieht, wohin er geht und so weiter. Der Wechsel zur Third Person-Perspektive war eine Herausforderung“, so Kciuk.

Sie ergänzte: „Es ist jedoch eine Gelegenheit für uns, die Welt zu erweitern, den Spielern neue Elemente zu zeigen, die vorher nicht zugänglich waren, einfach die Welt etwas reichhaltiger zu gestalten.“

Weitere Neuigkeiten rund um „Silent Hill 2 Remake“

Wann erscheint Silent Hill 2 Remake?

Horror-Fans müssen sich noch etwas in Geduld üben, bevor sie diese und andere Änderungen der überarbeiteten Version zu Gesicht bekommen. Der Release von „Silent Hill 2 Remake“ ist für den 8. Oktober 2024 auf der PS5 und dem PC geplant – also passend zur ohnehin schon gruseligen Halloween-Zeit.

Vorbesteller erhalten übrigens zwei exklusive Masken als Belohnung für ihre frühe Entschlussfreudigkeit. Neben der Standardversion steht eine Deluxe Edition mit mehreren Extras wie dem digitalen Soundtrack sowie einem Vorabzugang zur Vorbestellung bereit.

