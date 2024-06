Silent Hill 2 Remake: Bloober spricht über Änderungen an den Dialogen, den Kämpfen und mehr

Vor wenigen Tagen hatten Konami und das zuständige Entwicklerstudio Bloober Team einige neue Details zu dem kommenden Psycho-Horrortitel „Silent Hill 2 Remake“ verraten. Dabei gingen sie unter anderem auch auf einige Änderungen ein, die man im Vergleich zum Original vornimmt.

Die Essenz von Silent Hill 2 soll bewahrt werden

Unter anderem verändert man einige Dialoge „ein wenig“. Dazu meinte der Creative Director Mateusz Lenart, dass dies auf nuancierte Schauspielleistungen zurückzuführen sei. Durch das Performance Capture erreicht man viel mehr Details in der Darstellung.

„Die zentralen Charaktere aus der Originalgeschichte, James und Maria, stehen auch im Mittelpunkt unseres Remakes. Ihre emotionale Entwicklung wurde bewahrt und wir haben viel Wert darauf gelegt, ihre Gefühle mittels Motion-Capture-Technologie glaubwürdig auszudrücken. Dadurch können wir häufiger Dinge zeigen, statt sie nur zu erzählen, weshalb einige der Dialoge leicht abgeändert wurden, um die Dynamik der Charaktere nuancierter zu gestalten.“ Mateusz Lenart, Creative Director, Bloober Team via PlayStation Blog

Allerdings sind dies nicht die einzigen Bereiche, die im Vergleich zum Original angepasst werden. So werden auch einige Animationen im Kampfsystem überarbeitet. Da James kein sonderlich erfahrener Kämpfer ist, sind nur begrenzte Angriffe verfügbar. Allerdings hat man einige neue Aktionen hinzugefügt, die den Spielern mehr taktische Möglichkeiten bieten sollen. Nichtsdestotrotz wollten die Entwickler sicherstellen, dass sich James weiterhin unbeholfen anstellt.

Im Weiteren werden auch die Gegner neue Angriffe und Animationen erhalten, die von Grund auf neu für „Silent Hill 2 Remake“ erstellt wurden. Die Gegner sollen eigenwilliger und vor allem unvorhersehbarer werden.

Ähnliche Änderungen werden auch an den Rätseln vorgenommen. So werden nicht nur wiederkehrende Rätsel bearbeitet, sondern auch komplett neue eingeführt. Jedoch möchten die Entwickler sicherstellen, dass man die Essenz des Originals einfängt. Somit sollte man nicht die Sorge haben, dass etwas deplatziert wirkt.

In „Silent Hill 2 Remake“ werden die Spieler in die namensgebende Stadt zurückkehren und schnell erkennen, dass in den vom Nebel umhangenen Straßen so manch Ungewöhnliches geschieht. Die Geräusche, die aus den hintersten Winkeln ertönen, lassen einen Schauer über den Rücken laufen. Und dann muss sich James auf der Suche nach seiner Frau auch in die verlassenen Gebäude vorwagen, um Hinweise auf ihr Verbleiben zu entdecken.

Dabei trifft er nur wenige Menschen, die ihm Informationen geben könnten. Dementsprechend darf er sich seinen Ängsten stellen, während einige der einzigartigsten Monster der Videospielgeschichte auf ihn warten.

„Silent Hill 2 Remake“ wird am 8. Oktober 2024 für die PlayStation 5 und den PC erscheinen.

