GTA Online: Nächstes großes Update im Dezember – Rockstar nennt Details

In einem Monat erscheint das nächste große Update für "GTA Online". Welche Inhalte damit geboten werden, teilte Rockstar Games mit.

Das erfolgreiche „GTA Online“ wird auch weiterhin tatkräftig mit neuen Inhalten unterstützt. Wie Rockstar Games nun bekanntgab, steht das nächste große Update im Dezember an. In einem kürzlich veröffentlichten Blogpost gab der Publisher einen ersten Ausblick.

Spannende neue Raubzüge für GTA Online

Mit der Unterstützung von Steuermann Pavel und einer früheren FIB-Beamtin verwandelt ihr die Textilfabrik Darnell Bros. in eine geheime Basis für Infiltrationen. Viele neue Raubzüge erwarten euch, auf denen ihr mächtig Kohle verdienen könnt. Über das Terminal in der Fabrik oder via einer brandneuen App habt ihr die Möglichkeit, darauf zuzugreifen.

Außerdem sind folgende Neuerungen für „GTA Online“ geplant:

Neue Streifenfahrten

Neue Fahrzeuge

Updates für den Job-Creator

Verbesserungen für den Benefactor Terrorbyte, darunter ein Sammelobjektscanner

Weitere Verbesserungen sind schon in Arbeit, wozu das automatische Auffüllen der Panzerung beim Missionsstart gehört. Auch Upgrades für den Vinewood Club, den Mitglieder von GTA+ nutzen dürfen, werden kommen. So sollen sie bald über die Werkstatt des Clubs auf Hao’s Special Works, Benny’s Original Motorworks und Verbesserungen des Driftens zugreifen können.

Die nächste Community-Herausforderung steht übrigens schon diesen Monat an. Hier geht es darum, Unmengen an Zombies über den Haufen zu schießen. Besteht ihr die Challenge, dürft ihr nach dem thematisierten Update einzigartige Belohnungen entgegennehmen.

Darüber hinaus sind viele weitere Updates für „GTA Online“ in Aussicht. Es wird wöchentliche Spezial-Events mitsamt Boni, Geschenke und Überraschungen geben. Zudem weist Rockstar auf die Funktionen der PS5 und der Xbox Series X/S hin, die nächstes Jahr auch auf dem PC verfügbar sein werden.

Auch nächstes Jahr verfügbar sein soll „Grand Theft Auto 6“, dessen Release für Herbst 2025 geplant ist. Vorerst werden nur die beiden Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S unterstützt. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt dann eine PC-Version.

Weitere Meldungen zu GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren