Mafia The Old Country: Release-Update von Take-Two

Mafia The Old Country:

Bisher ist nicht bekannt, wann genau das Open World-Actionspiel "Mafia: The Old Country" erscheinen wird. Nach einer längeren Funkstille meldet sich nun endlich wieder Publisher Take-Two Interactive zu Wort.

Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte und Spekulationen rund um eine mögliche Fortsetzung der „Mafia“-Reihe. Doch erst im Rahmen der diesjährigen Gamescom in Köln hatte Publisher Take-Two Interactive das neue Spiel „Mafia: The Old Country“ ganz offiziell angekündigt. Jetzt gibt es nach einiger Wartezeit ein Update zum geplanten Release.

Wann erscheint Mafia: The Old Country?

Bei der Vorstellung von „Mafia: The Old Country“ im August dieses Jahres war noch recht vage von einer Veröffentlichung im Verlauf des Jahres 2025 die Rede. Da inzwischen einige Monate vergangen sind, haben sich viele Fans die Frage gestellt, ob es mittlerweile eventuell etwas genauere Release-Angaben gibt. Zu genau diesem Thema hat sich Take-Two Interactive jetzt zu Wort gemeldet.

Im Rahmen eines aktuellen Finanzberichts mit den Informationen zum erst kürzlich abgeschlossenen Geschäftsquartal präsentierte der Publisher nicht nur Gewinn- und Umsatzzahlen, sondern ging auch auf die Release-Zeiträume bestimmter Spiele ein, die in der näheren Zukunft erscheinen werden. Dazu zählt natürlich auch „Mafia: The Old Country“. Den Angaben von Take-Two Interactive wird das Open World-Actionspiel bis spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2026 erscheinen.

Dieses wiederum läuft vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026. Somit haben die Fans zwar auch weiterhin keinen konkreten Release-Termin. Aber sollte es beim Kalenderjahr 2025 bleiben, ergibt sich „nur“ noch ein Fenster von neun Monaten.

Die aktuelle Angabe lässt zudem die Möglichkeit offen, dass „Mafia: The Old Country“ im schlimmsten Fall auch erst 2026 auf den Markt kommen könnte. Mehr werden wir im Dezember erfahren.

Was erwartet die Spieler in Mafia: The Old Country?

Richtig viele Details zu „Mafia: The Old Country“ hat Entwickler Hangar 13 bisher zwar nicht verraten. Doch immerhin gibt es schon eine grobe Richtung. Demnach verschlägt es die Spieler in das Sizilien der 1900er-Jahre und somit in die Anfangszeit der Mafia.

Das Team legt sehr viel Wert auf eine möglichst authentische Inszenierung, so ist unter anderem eine sizilianische Sprachausgabe geplant. Allgemein soll mit dem Release des neuen Spiels eine Art Soft-Reboot des Franchise eingeläutet werden.

