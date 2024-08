Gamescom: Abschlussbericht mit Zahlen und Termin für 2025

Die Gamescom 2024 verzeichnete laut Veranstalter in diesem Jahr eine gute Beteiligung. Rund 335.000 Menschen aus 120 Ländern besuchten die Messe in Köln, wobei der Besucherandrang am Freitag und Samstag für einen Ausverkauf sorgte.

Auch online war die Veranstaltung offenbar stark frequentiert. Bis Samstagabend kamen laut der Kölnmesse 310 Millionen Videoaufrufe mit Themen rund um die Gamescom 2024 zusammen.

Zugriffe auf ONL laut Veranstalter verdoppelt

Allein die Gamescom-Show Opening Night Live von und mit Geoff Keighley habe bis Samstagabend 40 Millionen Zugriffe erzielt, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Eine Aufschlüsselung dieser Zahl lieferten die Veranstalter allerdings nicht mit. Auf dem YouTube-Kanal der Gamescom kommt die Show auf 1,2 Millionen Aufrufe. Auf dem Kanal von The Game Awards sind es 2,4 Millionen Views. Der Rest müsste sich entsprechend auf TikTok, Twitch und weitere Plattformen sowie Co-Streams verteilen.

Neben den Privatbesuchern zog die Gamescom rund 32.000 Fachbesucher an. Das digitale Abenteuer „Gamescom epix“ konnte bis Samstagabend rund 2,5 Millionen Seitenaufrufe registrieren, heißt es in der abschließenden Pressemeldung weiter.

Nachfolgend die offiziellen Zahlen in der Übersicht:

335.000 Besucher aus rund 120 Ländern

Rund 32.000 Fachbesucher, mit dem stärksten Zuwachs aus den USA und Japan

Über 310 Millionen Videoaufrufe des gesamten Showprogramms (bis Samstagabend)

Davon über 40 Millionen Aufrufe der Gamescom Opening Night Live (bis Samstagabend)

2,5 Millionen Seitenaufrufe bei Gamescom Epix

1.462 Aussteller aus 64 Ländern, mit einem Auslandsanteil von 71 Prozent

48 Länderpavillons aus 37 Ländern

Rund 230.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche

Rund 80.000 Leute beim Gamescom Festival

Das Begleitprogramm, darunter der Gamescom Congress und die Entwicklerkonferenz Devcom, schloss ebenfalls mit hohen Teilnehmerzahlen ab und unterstrich laut Veranstalter die zentrale Rolle der Gamescom in der Branche.

Für einen neuen Rekord hat es in diesem Jahr zumindest in Bezug auf das Publikum vor Ort jedoch nicht gereicht:

2020 und 2021 gab es aufgrund der COVID-19-Pandemie keine Veranstaltung vor Ort.

Termin für die Gamescom 2025

Die Planungen für die nächste Gamescom sind bereits im Gange. Die Veranstaltung wird vom 20. bis 24. August 2025 in Köln stattfinden, wobei Opening Night Live für den 19. August geplant ist.

Weitere Informationen zur Gamescom 2025, einschließlich Ticketverkauf und Programmhighlights, werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr folgen. Doch schon zuvor geht es weiter.

Die Gamescom Asia findet vom 17. bis 20. Oktober 2024 in Singapur statt. Die Lamescom Latam lädt vom 30. April bis 4. Mai 2025 in das brasilianische São Paulo ein.

