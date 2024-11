No Man’s Sky: PS5 Pro-Update mit 8K, Cross-Save & Rückkehr der Mass Effect-Kooperation

Heute versahen die Entwickler von Hello Games die Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" mit einem umfangreichen Update. Neben der bereits angekündigten PS5 Pro-Unterstützung hält noch ein weiteres neues Feature Einzug. Zudem kehrt eine von der Community immer wieder eingeforderte Expedition zurück.

Wie die Entwickler von Hello Games bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ein neues Update zur Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ zum Download bereit, das mehrere neue Features umfasst.

Zum einen findet mit dem heutigen Update eine Unterstützung der Cross-Save-Funktion den Weg ins Spiel. Das neue Feature ermöglicht es euch, bis zu fünf Spielstände in die Cloud zu laden, die ihr anschließend auf allen Plattformen, für die ihr „No Man’s Sky“ euer Eigen nennt, herunterladen könnt.

Dadurch ist es möglich, eure Spielfortschritte auf allen Plattformen zu nutzen. Weitere Details zur Nutzung der Cloud findet ihr auf der offiziellen Website.

Die PS5 Pro wird ab sofort unterstützt

Neben den plattformübergreifenden Spielständen unterstützt „No Man’s Sky“ ab sofort die PS5 Pro. Wie bereits bestätigt, greifen die Entwickler auf die Unterstützung von PSSR zurück, um für ein scharfes 4K-Bild und eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde zu sorgen. Zudem bietet „No Man’s Sky“ auf der PS5 Pro diverse grafische Verbesserung und gehört zu den ersten Titeln mit einer 8K-Unterstützung.

„PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) erlaubt ein beeindruckendes Upscaling, das eine gestochen scharfe 4K-Auflösung bei 60FPS bietet. No Man’s Sky wird zudem eines der ersten Spiele sein, die 8K-Auflösung unterstützen. Das Universum sieht in 8K bei 30FPS atemberaubend aus“, so Hello Games.

Die Entwickler weiter: „Neben einer deutlich schärferen Auflösung bei höheren Bildraten ermöglicht die gesteigerte Leistung der PS5 Pro eine umfassende Verbesserung der Grafikqualität. Spieler auf der PS5 Pro erleben eine verbesserte Beleuchtung, ultra-hochwertige Reflexionen und eine höhere Qualität der Umgebungsverdeckung in allen Modi.“

„Zudem werden all diese Verbesserungen auch auf PSVR2 verfügbar sein und bieten den Reisenden in den Sternen ein noch beeindruckenderes und immersiveres Erlebnis mit unserer bisher schönsten virtuellen Realität.“

Die Normandy kehrt anlässlich des N7-Days zurück

Abschließend kündigte Hello Games an, sich an den Feierlichkeiten zu BioWares N7-Day zu beteiligen. Solltet ihr es damals versäumt haben, euch die SSV Normandy SR1 zu sichern, erhaltet ihr in diesen Tagen ein weitere Möglichkeit.

So feiert die erstmals 2021 zur Verfügung gestellte Brückenkopf-Expedition heute ein Comeback. Wie Hello Games betont, kehrt die Expedition nicht 1:1 zurück, sondern bekam diverse kleine Verbesserungen spendiert.

Schließt ihr die Expedition in den nächsten zwei Wochen erfolgreich ab, wandert die SSV Normandy SR1 in euer Hangar und kann fortan von eurer Flotte genutzt werden.

Das aus der „Mass Effect“-Reihe bekannte Schiff wird in „No Man’s Sky“ als „Tarn-Aufklärungsfregatte“ gelistet und zeichnet sich vor allem durch seine Tarn- und Kampffähigkeiten aus.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren