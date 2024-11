No Man’s Sky: Wie spielt es sich mit 8K? PS5-Pro-Käufer können es erleben

Zu den ersten Titeln, die für die PS5 Pro bestätigt wurden, gehörte Hello Games' "No Man's Sky". Kurz vor dem Launch der neuen Sony-Konsole bestätigte das Indie-Studio ein Feature, von dem auf absehbare Zeit wohl nur wenige PS5 Pro-Titel Gebrauch machen.

Geht es um technische Neuerungen wie die PS4 Pro oder die beiden PlayStation VR-Headsets, dann ließ sich Hello Games nicht lange bitten und schnitt die Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ schnell auf die neuen Plattformen zu.

Auch auf der PS5 Pro kündigte das Studio umgehend ein entsprechendes Upgrade zu „No Man’s Sky“ an. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr das Space-Abenteuer pünktlich zur morgigen Markteinführung der PS5 Pro in einer technisch überarbeiteten Version spielen könnt. Nachdem Hello Games bislang nur von einer Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde sprach, zauberte das Studio heute eine kleine Überraschung aus dem Ärmel.

Wie Hello Games bekannt gab, unterstützt „No Man’s Sky“ auf der PS5 Pro nämlich auch einen optionalen 8K-Modus. Allerdings mit kleineren Kompromissen.

Das bietet No Man’s Sky auf der PS5 Pro

Denn während bei der Darstellung in der 4K-Auflösung eine Bildrate von 60FPS geboten wird, fordert die Ausgabe in 8K ihren Tribut und kann von „No Man’s Sky“ lediglich in 30 Bildern die Sekunde bewerkstelligt werden.

Neben den höheren Auflösungen und der stabileren Framerate beschert das PS5 Pro Enhanced-Upgrade „No Man’s Sky“ diverse grafische Verbesserungen.

Zu diesen gehören laut Hello Games eine verbesserte Ausleuchtung der Spielwelt, realistischere Reflexionen oder eine qualitativ hochwertigere Umgebungsokklusion. Optimierungen, die auch die PSVR2-Version des Spiels betreffen, wenn ihr diese auf der PS5 Pro spielt.

Bei „No Man’s Sky“ handelt es sich übrigens nicht um den ersten Titel, der auf der PS5 Pro mit einer 8K-Unterstützung versehen wird. Auch Codemasters‘ Rennspiel „F1 24“ bietet euch auf der neuen Sony-Konsolen einen Modus, der Gebrauch von modernen 8K-Bildschirmen macht.

Wie die Kollegen von Digital Foundry herausfanden, macht „F1 24“ im 8K-Modus eine durchaus gute Figur.

8K-Support bleibt laut Sony erst einmal ein Nischenfeature

Wenige Wochen vor dem Launch der PS5 Pro sprach Sony über die diversen Features der neuen Konsole und ging auch auf die 8K-Unterstützung ein. Laut PlayStation-Designer Toshi Aoki stellte Sony die PS5 Pro mit der 8K-Funktion zukunftssicher auf.

Vorerst sollten wir jedoch nicht mit einer breiten Nutzung der 8K-Auflösung rechnen. Stattdessen sieht Sony in dem Ganzen ein Feature, das erst in ein paar Jahren relevant wird.

Doch nicht nur beim Gameplay ausgewählter Spiele kommen Besitzer eines kompatiblen Bildschirms in den Genuss der knackigen 8K-Auflösung. Des Weiteren ermöglicht es euch die PS5 Pro, Screenshots in der 8K-Auflösung aufzunehmen.

Weitere Details und erste Eindrücke zu den 8K-Screenshots findet ihr hier.

