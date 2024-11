PS5 Pro: 8K-Screenshots möglich – Feature sorgt für knackige Bilder

PS5 Pro allows you to take 8k Screenshots

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Currently the only game we know that has 8K support on PS5 Pro is Gran Turismo 7

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

If Sony has this feature… pic.twitter.com/pSfhrZgQTq