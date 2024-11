Stranger Things VR: Erscheint auch für PSVR2 – Termin, Trailer & Rabatt für PS Plus-Abonennten

Nach dem Release für die Meta Quest-Systeme erscheint "Stranger Things VR" in Kürze für weitere Plattformen. Darunter PlayStation VR2. Wir liefern euch den Releasetermin und Details zur spielerischen Umsetzung.

Im Februar veröffentlichten die Entwickler von Tender Claws das schaurige Abenteuer „Stranger Things VR“ für die Meta Quest-Plattformen. Nachdem PSVR-Spieler bislang in die Röhre schauten, kündigte das Studio nun weitere Umsetzungen des VR-Abenteuers an.

Als nächstes werden laut Tender Claws Steam VR und PlayStation VR2 versorgt. Hier erfolgt der Release Anfang Dezember. Auf der PS5 beziehungsweise PlayStation VR2 ist „Stranger Things VR“ zum Preis von 21,99 Euro erhältlich. Vorbesteller mit einer aktiven Mitgliedschaft von PlayStation Plus kommen im PlayStation Store in den Genuss eines exklusiven Rabatts.

Im Rahmen der Vorbestellung wird PS Plus-Mitgliedern ein Rabatt von 20 Prozent eingeräumt. Somit sinkt der Preis von „Stranger Things VR“ auf 17,59 Euro.

Erlebt die Welt von Stranger Things aus einer ganz neuen Perspektive

In „Stranger Things VR“ schlüpfen wir in die Rolle von Vecna und erleben die Welt von „Stranger Things“ aus einer ganz neuen Perspektive. Vecna erkundet unbekannte Realitäten und formt das Schwarmbewusstsein, während er seinen Racheplan gegen Eleven und Hawkins in die Tat umsetzt.

Ihr dringt in die Träume und Erinnerungen der beliebtesten Charaktere ein und nutze eure telekinetischen Kräfte, um Besitz von ihren Geisten zu ergreifen und schaurige Kreaturen zu bekämpfen. Gleichzeitig wird Henry Creels Verwandlung in Vecna und sein Einfluss auf die folgenden Ereignisse näher beleuchtet.

Zu den weiteren Gameplay-Features führen die Entwickler von Tender Claws aus:

Greife, zerquetsche und wirf Gegner mithilfe von Telekinese.

Erwecke Henrys Erinnerungen an seine Zeit im Labor von Hawkins mit Dr. Brenner, während du ein Schwarmbewusstsein erkundest, das nicht von dieser Welt ist.

Niste dich in den Träumen und Erinnerungen der beliebtesten Charaktere wie Will Byers und Billy Hargrove ein und manipuliere sie, um sie deinem Willen zu unterwerfen.

Öffne und schließe Portale zwischen den Welten und Realitäten … auf eigene Gefahr.

„Stranger Things VR“ erscheint am 5. Dezember 2024 für PlayStation VR2 und Steam VR. Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung für PSVR2.

