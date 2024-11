Social Media-Bann für Heranwachsende: Auch das PSN könnte in Australien betroffen sein

Aktuellen Berichten zufolge plant die australische Regierung ein neues Social Media-Gesetz, das in Down Under für reichlich Gesprächsstoff und vor allem Kritik sorgt.

Den Berichten zufolge geht es der von Premierminister Anthony Albanese geleiteten Labor-Regierung Australiens darum, Jugendlichen und Heranwachsenden unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien zu verwehren. Aufgrund der breiten Zustimmung durch die australischen Bundesstaaten sowie beider großen Parteien im Parlament wird erwartet, dass der sogenannte „Online Safety Act“ noch vor Ende des Jahres verabschiedet wird und 2025 in Kraft tritt.

Zu den Plattformen, von denen unter 16-Jährige ausgeschlossen werden sollen, gehören soziale Medien wie Facebook, X beziehungsweise Twitter, Instagram oder sogar Youtube.

Auch Videospiel-Plattformen wären betroffen

Bei den klassischen sozialen Medien, die uns bei einem Gesetz dieser Art als erstes einfallen, wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wären auch Videospiel-Plattformen wie das PlayStation Network oder Xbox Live betroffen, wenn der „Online Safety Act“ in der aktuellen Form umgesetzt wird.

Wie das australische Nachrichtenportal Press Start anmerkt, sieht der Gesetzentwurf vor, die Anbieter von sozialen Plattformen bei der Umsetzung des australischen Jugendschutzes stärker in die Pflicht zu nehmen.

Das mit dem „Online Safety Act“ verfolgte Ziel: „Angemessene Schritte zu unternehmen, um Personen unter 16 Jahren den Zugang zu verwehren.“ Diverse australische Journalisten bezeichnen den Gesetzentwurf allerdings als „unrealistisch“ oder „halbgar“. Beispielsweise geht aus dem Entwurf nicht einmal hervor, wie die Plattformen die Altersbeschränkungen umsetzen sollen.

Hinzukommt, dass mögliche Strafen die Anbieter von sozialen Plattformen kaum abschrecken oder zu einer Zusammenarbeit animieren dürften.

Experten halten Strafen für zu gering

Laut dem aktuellen Entwurf des „Online Safety Act“ liegt die Strafe für Konzerne, die gegen das Gesetz verstoßen, bei maximal einer Million australischer Dollar. Strafzahlungen, die milliardenschwere Unternehmen wie Meta oder X laut australischen Journalisten ohne Weiteres in Kauf nehmen dürften.

Vor allem wenn dies im Umkehrschluss bedeutet, Millionen jugendlicher Nutzer in Australien auch weiterhin auf den eigenen Plattformen halten zu können.

Natürlich werden betroffene Teenager und ihre Eltern in Australien keine Strafen erhalten, wenn sie die Regeln brechen oder umgehen. Daher gehen Experten davon aus, dass sich der „Online Safety Act“ in der Praxis kaum umsetzen lässt. Zumal es quasi ein Ding der Unmöglichkeit sei, unter 16-Jährige komplett von sozialen Medien und Online-Plattformen abzuschneiden.

Gleichzeitig erwarten Politik-Journalisten, dass der Gesetzesentwurf die regierende Labor-Regierung bei den kommenden Wahlen vor allem unter jungen Wählern gehörig Stimmen kosten könnte.

