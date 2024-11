Gran Turismo 7: Neues Update im Anflug – Diese Fahrzeuge sind wohl mit von der Partie

Seit dem Launch im Frühjahr 2022 versorgen die Entwickler von Polyphony Digital das PlayStation-exklusive Rennspiel „Gran Turismo 7“ regelmäßig mit Updates.

Neben kleineren technischen Verbesserungen oder vereinzelten neuen Strecken ebnen die Content-Updates in der Regel weiteren Fahrzeugen den Weg ins Spiel. So auch das neue Update, das laut Serienschöpfer Kazunori Yamauchi in der nächsten Woche erscheinen wird. Bei der Ankündigung des Updates blieb Yamauchi seiner Vorgehensweise aus den letzten Jahren treu und sorgte mit entsprechenden Silhouetten für eifrige Spekulationen.

Die Silhouetten verraten, dass das nächste Update zu „Gran Turismo 7“ fünf neue Fahrzeuge umfasst.

Diese Wagen sollen enthalten sein

Die Kollegen von GT Planet nahmen die von Yamauchi veröffentlichten Silhouetten genauer unter die Lupe. Hinter dem oben links zu sehenden Fahrzeug versteckt sich demnach die aktuelle Generation des Suzuki Jimny, der mit dem Update 1.42 im Januar Einzug hielt. Aller Voraussicht nach handelt es sich hier um das „Welt“-Modell oder das Fahrzeug mit der „Sierra“-Karosserie.

Weiter geht es im Uhrzeigersinn mit dem Ford Escort RS Cosworth. Das angedeutete Schiebedach lässt vermuten, dass wir uns hier auf die Straßenversion und nicht etwa die ikonische Rally-Version einstellen dürfen.

Etwas kniffliger wird es bei der dritten Silhouette. Diese deutet offenbar auf den Porsche 911 der Generation 992 hin. Zudem lässt der Heckflügel vermuten, dass die Silhouette das Turbo- oder Turbo S-Modell zeigt. Neben dem 911er wartet ein weiteres Fahrzeug des Zuffenhausener Herstellers: Das voll elektrische Hypercar Porsche Mission X Concept.

Den Schlusspunkt setzt wahrscheinlich ein echter Klassiker der Rennsportgeschichte. So deutet die Silhouette des fünften und letzten Fahrzeugs auf den Mercedes-Benz W196 Monoposto hin. Das äußerst erfolgreiche Fahrzeug wurde 1955 von Juan Manuel Fangio sowie Stirling Moss gefahren und gewann in diesem Jahr fünf von sechs Rennen, in denen es eingesetzt wurde.

Sollte Polyphony Digital seiner bisherigen Veröffentlichungspolitik treu bleiben, erscheint das Update am 20. November 2024.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, spekuliert die Community, dass mit dem Update in der nächsten Woche eine Unterstützung der PS5 Pro den Weg in „Gran Turismo 7“ finden könnte.

Schließlich wurden in den letzten Woche diverse First-Party-Titel der PlayStation Studios für die neue Sony-Konsole optimiert. Folgt in Kürze also auch „Gran Turismo 7“?

In wenigen Tagen erfahren wir mehr. Fest steht schon jetzt, dass Polyphony Digital im Rahmen des PS5 Pro Supports einen 4K-Modus mit verbesserten Raytracing-Effekten und einen 8K-Modus bieten möchte. Wie ein Praxistest von Digital Foundry zeigte, profitiert das Rennspiel auch ohne ein PS5 Pro-Update von der leistungsstarken Hardware der Konsole.

Einen entsprechenden Bildschirm vorausgesetzt, könnt ihr „Gran Turismo 7“ schon jetzt in 120 FPS in der nativen 4K-Auflösung spielen.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren