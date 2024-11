Assassin’s Creed Shadows: Für eine bessere Erfahrung – So erweitert Ubisoft das Stealth-Gameplay

Um euch die Wartezeit bis zum Release von "Assassin's Creed Shadows" ein wenig zu versüßen, stellt uns Ubisoft den Stealth-Titel in diversen ausführlichen Entwickler-Updates vor. Der neueste Blogeintrag beschäftigt sich mit den Stealth-Mechaniken.

Ende September räumte Ubisoft ein, dass das Stealth-Action-Abenteuer „Assassin’s Creed Shadows“ noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt. Daher verschiebt sich der Release von November 2024 auf Februar 2025.

Die zusätzliche Zeit werden die Entwickler laut Ubisoft nutzen, um zum Launch für eine „noch bessere und fehlerfreie Spielerfahrung“ zu sorgen. Ein in dieser Woche veröffentlichtes Entwickler-Update beschäftigt sich mit den Stealth-Mechaniken von „Assassin’s Creed Shadows“. Wie Ubisoft ausführt, wurde das Stealth-Gameplay im Vergleich mit den früheren Ablegern der Reihe überarbeitet, da die Entwickler in „Shadows“ eine neue Philosophie verfolgen.

„Das Stealth-Gameplay in Shadows wurde in einigen wichtigen Bereichen umfassend überarbeitet“, sagt Ubisoft. „Die offensichtlichste Änderung für AC-Spieler wird zunächst das Fehlen eines Begleitadlers sein, mit dem man vorausschauend einen ganzen Ort kartieren und erkunden kann. In Shadows müssen sich die Spieler auf die Sinne ihrer Hauptfigur verlassen und Feinde von Moment zu Moment taktischer angehen.“

Charaktere verfügen über eine neue Observations-Mechanik

Laut Ubisoft verfügen sowohl Yasuke als auch Naoe über eine neue Obversations-Mechanik, mit der sich die beiden Charaktere ein Blick über ihre aktuelle Lage verschaffen können. Mit der neuen Mechanik könnt ihr beispielsweise Ziele identifizieren, Feinde markieren oder Questziele hervorheben.

„Die neue Observations-Mechanik ist das Herzstück des Assassin’s Creed Shadows-Erlebnisses“, führte der Publisher aus. „Wenn ihr Zweifel habt, haltet inne, beobachtet die Welt um euch herum und entscheidet erst dann, Wie euer nächster Schritt aussehen soll.“

Eine aus den Vorgängern bekannt Mechanik, die in „Assassin’s Creed Shadows“ ihr Comeback feiert, ist das Adlerauge. Eine Fähigkeit, die Naoe nutzen kann, um die Position von Gegnern, die sich hinter Objekten wie Wänden befinden, hervorzuheben. Das Adlerauge stellt laut Ubisoft eine Fähigkeit dar, die Naoe dazu ermutigt, vorsichtiger zu agieren und sich einen Moment Zeit zu nehmen, um ihre Feinde und Ziele besser zu visualisieren.

„Sowohl die Observation als auch das Adlerauge funktionieren unabhängig voneinander und liefern unterschiedliche Informationen. Naoe kann beides jedoch gleichzeitig kombinieren, um Feinde durch Wände hindurch zu erkennen, zu beobachten und zu markieren. Dies ist eine sehr nützliche Fähigkeit, wenn ihr nicht in einen Raum voller Samurai stolpern möchtet, die auf euch warten“, so die Entwickler.

Shinobi-Fähigkeiten und nützliche Gadgets

Bezüglich der Schleichfähigkeiten führte Ubisoft aus, dass Yasuke Gegner leise aus der Distanz töten kann, indem er auf seinen Bogen zurückgreift. Naoe wiederum greift auf Shinobi-Fähigkeiten wie einen leisen und geduckten Gang, Aufenthalten in den Schatten oder kriechende Bewegungen zurück, um möglichst wenig Lärm zu verursachen.

Ergänzend zum Einsatz von Waffen und Gadgets wie den Shuriken, den Kunai, Rauchbomben oder den Shinobi-Glocken, mit denen ihr eure Gegner ablenken könnt, ist Naoe – wie bereits vor ein paar Monaten bestätigt – in der Lage, mit einem Doppelattentat gleich zwei Widersacher gleichzeitig auszuschalten.

Mit einem Blick auf die Gegner, mit denen ihr euch in „Assassin’s Creed Shadows“ konfrontiert seht, führte Ubisoft aus, dass eure Widersacher von einfachen Dienern über Fußsoldaten bis hin zu Samurais reichen, die unterschiedlich schwer zu besiegen sind. Je nachdem, wie stark euer Gegner ausfällt, kann er sogar in der Lage sein, eure Attentatsversuche abzuwehren und euch in eine direkte Auseinandersetzung zu zwingen.

Das komplette und sehr umfangreiche Entwickler-Update zu den Stealth-Mechaniken von „Assassin’s Creed Shadows“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Nach der Verschiebung erscheint „Assassin’s Creed Shadows“ am 14. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

