PS5 Slim: 30th Anniversary Edition wohl ab heute wieder bestellbar

Sony veröffentlicht die PS5 Slim heute in der 30th Anniversary Edition. Nachdem in den vergangenen Wochen keine Vorbestellung mehr möglich war, scheint das Unternehmen nachproduziert zu haben.

Sony feiert das 30-jährige Jubiläum der ersten PlayStation mit einer besonderen Kollektion, die neben Konsolen auch Zubehör in einem einzigartigen Design umfasst. Unter anderem gehören die PS5 Slim und der DualSense-Controller zur limitierten 30th Anniversary Edition, die durch ihre graue Farbgebung an das Design der ersten PlayStation erinnert.

Diese Sonderauflage richtet sich vor allem an Sammler und Fans, die ein Stück PlayStation-Geschichte ihr Eigen nennen möchten.

PS5 Slim: 30th Anniversary Edition ab 10 Uhr bei PS Direct?

Die Vorbestellungen der Kollektion starteten schon vor einigen Wochen und mündeten in einem schnellen Ausverkauf. Allerdings scheint Sony Nachschub produziert zu haben. So weist das Unternehmen darauf hin, dass Interessenten am heutigen 21. November 2024 ab 10 Uhr noch einmal auf der PlayStation-Direct-Webseite vorbeischauen sollten.

Auf der Produktseite der PS5 Slim in der 30th Anniversay Edition heißt es: “Nicht auf Lager? Bitte schauen Sie am Donnerstag, dem 21. November ab 10 Uhr noch einmal vorbei.”

Zum Eintrag bei PS Direct: PS5 Digital Edition – Limited Edition Bundle zum 30 Jubiläum

Fans, die bei früheren Bestellrunden leer ausgingen, haben offenbar erneut die Gelegenheit, sich ein Exemplar zu sichern. Aufgrund der begrenzten Stückzahlen wird jedoch geraten, möglichst frühzeitig zuzugreifen, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Das steckt im Anniversary-Paket

Die PS5 Slim in der 30th Anniversary Edition verfügt über eine 1-TB-SSD und wird mit einer Auswahl an exklusiven Sammlerstücken geliefert. Dazu gehören ein limitiertes Poster, Aufkleber und PlayStation-Shapes-Kabelbinder. Käufer erhalten zudem eine spezielle Abdeckung für das separat erhältliche Disk-Laufwerk und einen passenden vertikalen Ständer. Der Preis für das Set liegt bei 499,99 Euro.

Neben der PS5 Slim ist auch der DualSense-Controller in der Jubiläumsedition Teil der Kollektion. Der Controller entspricht technisch dem Standardmodell, bietet jedoch eine graue Farbgestaltung, die das Retro-Design der Kollektion abrundet. Der Preis für den DualSense liegt einzeln bei 79,99 Euro, gehört aber auch zum Lieferumfang der Jubiläums-PS5-Slim.

Allerlei Bilder zu den Bestandteilen der Kollektion hält der folgende Artikel bereit:

Die Nachfrage nach der 30th Anniversary Edition war von Beginn an hoch. Während die PS5 Pro in der Jubiläumsausgabe auf nur 12.300 Exemplare limitiert und weltweit ausverkauft ist, scheinen von anderen Bestandteilen der Kollektion – wie der PS5 Slim und dem DualSense-Controller – weiterhin Nachproduktionen möglich zu sein.

Fans haben daher noch Chancen, diese Editionen zu erwerben, ohne die überzogenen Preise auf eBay und Co. bezahlen zu müssen.

