My First Gran Turismo: Release schon bald? Einstufung für PS4 and PS5

My First Gran Turismo:

Im September kündigten Sony und Polyphony Digital die "My First Gran Turismo" genannte Probefassung zu "Gran Turismo 7" an. Eine Alterseinstufung in Taiwan deutet aktuell auf die bevorstehende Enthüllung des Releasetermins hin.

Anfang September kündigte Sony umfangreiche Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der originalen PlayStation an. Unter den Ankündigungen befand sich eine spezielle Testversion zum 2022 veröffentlichten „Gran Turismo 7“.

Diese trägt den Namen „My First Gran Turismo“ und soll uns das Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital auf ganz neue Art und Weise schmackhaft machen. Nachdem die Ankündigung zum 30. Jubiläum der PlayStation bereits andeutete, dass der Release der Probefassung Anfang Dezember erfolgen könnte, scheinen sich die Hinweise auf eine nahende Veröffentlichung aktuell zu verdichten.

Das Rating-Board in Taiwan versah „My First Gran Turismo“ kürzlich nämlich mit einer Alterseinstufung für die PS4 und die PS5. In der Vergangenheit deuteten Alterseinstufungen in Taiwan immer wieder auf bevorstehende Ankündigungen hin.

Was hat es mit My First Gran Turismo auf sich?

Daher spekuliert die Community, dass Sony in den nächsten Tagen den Releasetermin von „My First Gran Turismo“ enthüllen könnte. Sollten sich die Gerüchte der letzten Wochen bewahrheiten, dann könnte der Release der speziellen Testversion Anfang nächster Woche erfolgen. Möglicherweise am 3. Dezember 2024 und somit pünktlich zum 30. Geburtstag der PlayStation.

Im Rahmen der Ankündigung sollten auch weitere Details zu den Inhalten von „My First Gran Turismo“ folgen. Diesbezüglich hielt sich Sony bislang nämlich vornehm zurück.

In der offiziellen Ankündigung im September formulierte Sony lediglich das Ziel, mit „My First Gran Turismo Spieler aller Skilllevel für das weltweit gefeierte Gran Turismo 7 zu begeistern“.

Des Weiteren sprach das Unternehmen von einer Auswahl der „beliebtesten Autos, Strecken und Rennveranstaltungen“, mit denen die Entwickler „die Nostalgie und Aufregung des allerersten GT-Erlebnisses heraufbeschwören werden.“

Rennspiel ab sofort für die PS5 Pro optimiert

Vor wenigen Tagen stellte Polyphony Digital das nächste umfangreiche Update zu „Gran Turismo 7“ bereit. Das Update mit der Versionsbezeichnung 1.54 ebnete ein weiteres Mal neuen Fahrzeugen den Weg ins Rennspiel.

Darüber hinaus durften sich Spieler von „Gran Turismo 7“ über die Unterstützung der PS5 Pro freuen. Auf der PS5 Pro versah Polyphony Digital „Gran Turismo 7“ mit einem neuen Modus.

Der Modus macht Gebrauch von der PSSR-Upscaling-Technik, um für eine bessere Bildqualität und eine höhere Bildfrequenz zu sorgen. Zu den weiteren Neuerungen gehören eine Unterstützung von 8K und eine optimierte Rendering-Qualität auf PlayStation VR2.

Alle weiteren Details zur PS5 Pro-Unterstützung von „Gran Turismo 7“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7, My First Gran Turismo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren