The Last of Us Part 1&2: PS5-Pro-Versionen nach Silent-Hill-2-Debakel in der Analyse

The Last of Us Part 1&2:

Die PS5-Pro-Updates für “The Last of Us Part 1" und “The Last of Us Part 2" bieten einen neuen Pro-Modus und einen verbesserten Upscaler. Digital Foundry hat die Änderungen und ihre Auswirkungen umfassend analysiert.

Die kürzlich veröffentlichten PS5 Pro-Updates für “The Last of Us Part 1” und “The Last of Us Part 2” bringen nicht nur technische Verbesserungen, sondern lassen auch einen Blick darauf werfen, welche Möglichkeiten Sonys PSSR-Upscaler bietet, wenn er optimal in ein Spiel integriert ist.

Vor allen “Silent Hill 2 Remake” zeigt an dieser Stelle zuletzt erhebliche Probleme, sodass ein später veröffentlichter Patch für eine Art Rückbau sorgte. Im Fall der Naughty-Dog-Spiele sind die Ergebnisse deutlich besser.

Neuer Pro-Modus mit Stärken und Schwächen

Mit dem Pro-Modus erhalten beide Spiele neue visuelle Optionen. Sie rendern das Bild in 1440p und skalieren es mithilfe von PSSR auf 4K. Dies führt in “The Last of Us Part 1” und “The Last of Us Part 2” zu einer verbesserten Bildqualität, einschließlich effektiverem Anti-Aliasing und natürlicher wirkendem Laub, berichtet Digital Foundry nach einer Analyse.

Gleichzeitig reduzieren die Updates den Einsatz von Nachbearbeitungsschärfung, was zu einem saubereren Gesamtbild beiträgt. Verbesserungen sind auch bei der Reduktion von Disokklusionsartefakten sichtbar.

Leichte Schwächen trüben das Bild: So treten in einigen Szenen “milde und nicht übermäßig störende” Bildinstabilitäten auf, die an einen Filmkörnungseffekt erinnern, sowie gelegentliches Flackern von Wasseroberflächen und geometrischen Nähten. Besonders in “The Last of Us Part 2” zeigt sich in Santa Barbara ein sichtbares Schattenflackern.

Im Video geht Digital Foundry näher auf die Vorteile und Schwächen der PS5-Pro-Versionen von “The Last of Us Part 1” und “The Last of Us Part 2” ein.

PS5 Pro gegen PS5 Standard: Leistung und Bildqualität

Die PS5 Pro nutzt ihren Leistungsvorteil besonders in GPU-intensiven Szenen, in denen sie die Bildrate um bis zu 29 Prozent steigern kann. Die Pro- und Performance-Modi laufen mit 60 FPS, und der Fidelity-Modus mit 30 FPS bei 60 Hz-Ausgabe oder 40 FPS bei 120 Hz-Ausgabe, wenn der entsprechende Schalter umgelegt ist.

Beim 60-FPS-Modus kam es an bekannten Stellen zu einem leichten Rückgang der Performance. Aber in anderen Bereichen wurden die 60 FPS stabil gehalten.

Der PSSR-Upscaler der PS5 Pro erweist sich als leistungsstark und konkurrenzfähig. Er minimiert Disokklusionsprobleme und behält Bilddetails auch in Bewegung bei. Im Vergleich zeigt AMD FSR 2 eine leicht bessere Stabilität in Standbildern, nicht aber bei bewegten Szenen, während Nvidia DLSS, insbesondere im Qualitätsmodus, die höchste Stabilität und Klarheit bietet.

Der wesentliche Kompromiss bei DLSS bestehe darin, dass die Bildschärfe bei Bewegung im Vergleich zu PSSR nachlässt. Hier schafft es das PSSR der PS5 Pro, die Details auch bei bewegten Szenen aufrechtzuerhalten.

PSSR ist laut Digital Foundry bereits auf einem hohen Niveau, vor allem durch die Fähigkeit, Bilddetails in Bewegung präzise darzustellen. Dennoch bleibt das charakteristische Bildrauschen ein Schwachpunkt, der in zukünftigen Updates verbessert werden sollte.

Digital Foundry kommt zu einem klaren Ergebnis: Die PS5 Pro bietet für “The Last of Us Part 1” und “The Last of Us Part 2” das bislang beste Konsolenerlebnis. Mit soliden 4K-Bildern, stabilen Bildraten und dem leistungsstarken PSSR-Upscaler kann die neue Konsole von Sony hier punkten.

“Das Ergebnis sind Bilder, die mit nativem 4K-Rendering ziemlich vergleichbar sind, ohne einige der Probleme, die mit manuell erstellten Upscaling-Algorithmen wie FSR verbunden sind“, heißt es zum Pro-Modus.

Den kompletten Artikel von Digital Foundry, der deutlich tiefer in das Thema einsteigt, finden interessierte Spieler hier.

