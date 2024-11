Baldur’s Gate 3: Update 8 bringt Crossplay, Fotomodus und neue Unterklassen

Der nächste große Patch für “Baldur's Gate 3" steht in den Startlöchern: 2025 starten mit Update 8 die Crossplay-Funktionalität, ein umfassender Fotomodus und 12 neue Unterklassen.

Das Rollenspiel “Baldur’s Gate 3” aus dem Hause Larian Studios erhält ein bedeutendes Update. Mit Patch 8 erweitert das Studio die Spielerfahrung um neue Features und Inhalte, die das Gameplay bereichern und die Community stärker vernetzen sollen. Vor der Veröffentlichung soll ein Stresstest sicherstellen, dass die Neuerungen reibungslos integriert werden.

Neue Unterklassen erweitern die Charakteroptionen

Patch 8 führt in “Baldur’s Gate 3” zwölf neue Unterklassen ein, die jede Hauptklasse im Spiel um zusätzliche Fähigkeiten, Animationen und Zauber erweitern.

Beispiele umfassen die „Hochschule des Glamours“ (College of Glamour) für Barden, die Verbündeten unter anderem zu Trefferpunkten verhilft und Feinde verzaubert, oder den “Pfad der Riesen” (Path of Giants) für Barbaren, der immense Stärke und neue Kampftechniken ermöglicht.

Andere bemerkenswerte Ergänzungen sind der “Eid der Krone” (Oath of the Crown) für Paladine, der “Kreis der Sterne” (Circle of Stars) für Druiden und die Unterklasse “Schattenmagie” (Shadow Magic) für Zauberer.

Nachfolgend eine Übersicht mit Kurzbeschreibungen. Die Bezeichnungen der Unterklassen haben wir eingedeutscht. Sie könnten später etwas anders lauten.

Barde: Hochschule des Glamours – Magie heilt Verbündete und bezaubert Feinde, die dadurch kontrolliert werden können. Temporäre Trefferpunkte (5) und strategische Befehle bieten taktische Vorteile.

– Magie heilt Verbündete und bezaubert Feinde, die dadurch kontrolliert werden können. Temporäre Trefferpunkte (5) und strategische Befehle bieten taktische Vorteile. Barbar: Pfad der Riesen – Riesenstärke und Größe erhöhen Schaden und Tragekapazität. „Riesenwut“ verstärkt Wurfangriffe und körperliche Kraft.

– Riesenstärke und Größe erhöhen Schaden und Tragekapazität. „Riesenwut“ verstärkt Wurfangriffe und körperliche Kraft. Kleriker: Domäne des Todes – Nekrotische Zauber und die Fähigkeit, Leichen explodieren zu lassen, fügen Gegnern erheblichen Schaden zu.

– Nekrotische Zauber und die Fähigkeit, Leichen explodieren zu lassen, fügen Gegnern erheblichen Schaden zu. Druide: Kreis der Sterne – Sternenformen wie Bogenschütze, Kelch und Drache bieten Fähigkeiten für Heilung, Schaden oder Verteidigung, angepasst an verschiedene Spielstile.

– Sternenformen wie Bogenschütze, Kelch und Drache bieten Fähigkeiten für Heilung, Schaden oder Verteidigung, angepasst an verschiedene Spielstile. Paladin: Eid der Krone – Rechtschaffenheit stärkt Verbündete, schwächt Feinde und absorbiert Schaden. Göttliche Treue hält die Gruppe kampffähig.

– Rechtschaffenheit stärkt Verbündete, schwächt Feinde und absorbiert Schaden. Göttliche Treue hält die Gruppe kampffähig. Kämpfer: Arkaner Bogenschütze – Magische Fernkampffertigkeiten ermöglichen es, Feinde zu verbannen, psychischen Schaden zu verursachen oder sie zu blenden.

– Magische Fernkampffertigkeiten ermöglichen es, Feinde zu verbannen, psychischen Schaden zu verursachen oder sie zu blenden. Mönch: Betrunkener Meister – Alkohol regeneriert Ki und verstärkt Kampfbewegungen. Betrunkene Feinde sind anfälliger für gezielte Angriffe und zusätzlichen Schaden.

– Alkohol regeneriert Ki und verstärkt Kampfbewegungen. Betrunkene Feinde sind anfälliger für gezielte Angriffe und zusätzlichen Schaden. Waldläufer: Schwarmhüter – Tödliche Schwärme wie Quallen, Motten und Bienen fügen Schaden zu, bieten Kontrolleffekte und ermöglichen Teleportation.

– Tödliche Schwärme wie Quallen, Motten und Bienen fügen Schaden zu, bieten Kontrolleffekte und ermöglichen Teleportation. Schurke: Draufgänger – Neue Nahkampffertigkeiten wie Blenden, Entwaffnen und Gelegenheitsangriff-Vermeidung verbessern die taktische Flexibilität.

– Neue Nahkampffertigkeiten wie Blenden, Entwaffnen und Gelegenheitsangriff-Vermeidung verbessern die taktische Flexibilität. Zauberer: Schattenmagie – Dunkelheit wird zur Stärke, mit Fähigkeiten wie Schatten-Teleportation, verbesserter Dunkelsicht und der Beschwörung eines bösartigen Hundes.

– Dunkelheit wird zur Stärke, mit Fähigkeiten wie Schatten-Teleportation, verbesserter Dunkelsicht und der Beschwörung eines bösartigen Hundes. Hexenmeister: Hexenklinge – Paktgebundene Waffen verfluchen Feinde, reißen Seelen aus Leichen und verursachen nekrotischen Schaden, der zur Heilung genutzt werden kann.

– Paktgebundene Waffen verfluchen Feinde, reißen Seelen aus Leichen und verursachen nekrotischen Schaden, der zur Heilung genutzt werden kann. Magier: Klingengesang – Kampfmagie kombiniert Zauber und Schwertkunst. Erhöhte Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Konzentration verbessern die Effektivität.

Spieler können mit diesen neuen Optionen weitere Strategien entwickeln und ihre Charaktere individuell anpassen, betont Larian.

Crossplay und Fotomodus für kreative Momente

Mit dem Update 8 wird “Baldur’s Gate 3” plattformübergreifendes Spielen ermöglichen. Ob auf PC, PlayStation 5, Xbox oder Mac: Spieler können gemeinsam durch das Land ziehen, unabhängig von ihrer gewählten Plattform.

Über das Larian-Netzwerk wird es möglich sein, Freunde direkt in die Lobby einzuladen oder Multiplayer-Sitzungen mit Nutzern anderer Systeme zu starten.

Der mit Patch 8 kommende Fotomodus von “Baldur’s Gate 3” erlaubt Spielern, ihre Abenteuer festzuhalten. Verschiedene Kamera- und Objektiveinstellungen sowie über 300 Aufkleber, Rahmen und Posen sorgen laut Larian für kreative Freiheit.

Der Fotomodus in der Übersicht:

Kameraeinstellungen:

Zugriff über HUD (Minikarte) oder Hotkey (F9 am PC, beide Analogsticks auf Konsole).

Auswahl des Charakters im Fokus und Anpassung der Kameraposition.

Ausrichtung der Szene auch während Beschwörungen oder Wild Shape.

Aktivierung von Fadenkreuz und Kompositionsraster für präzise Aufnahmen.

Objektiveinstellungen:

Anpassung von: Sichtfeld Belichtung Schärfentiefe Fokus



Szeneneinstellungen:

Ausschalten störender Charaktere (Spielercharaktere, Gruppenmitglieder, NPCs, Feinde).

Anpassung der Szene mit: Gesichtsausdrücken Über 40 Posen (statisch und animiert) mit Variationen.



Nachbearbeitungseffekte:

Anpassungen von: Farbgebung Kontrast Sättigung Lichtern Helligkeit Vignette



Rahmen:

Verschiedene Rahmen und Letterboxing für cineastische Wirkung.

Aufkleber:

Über 300 Aufkleber verfügbar.

Bis zu 30 Aufkleber pro Szene (Emojis, Symbole, Texturen, Objekte, etc.).

Weitere Informationen, Bilder und Videoszenen zu den Neuerungen von Update 8 für „Baldur’s Gate 3“ hält Larian hier bereit.

Die Veröffentlichung des neuen Updates für “Baldur’s Gate 3” ist für 2025 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Mac geplant. Einen genauen Termin gab Larian bislang nicht preis. Vor der Freischaltung wird die Aktualisierung ausgiebig geprüft: Ein Stresstest für den Patch wird Anfang Januar stattfinden.

“Baldur’s Gate 3” ist weiterhin für Konsolen und PC erhältlich. Im PlayStation-Store gewähren Larian und Sony momentan einen kleinen Rabatt von 20 Prozent, der den zu zahlenden Betrag auf 55,99 Euro reduziert. Inhaber einer PlayStation-Plus-Mitgliedschaft der Premium-Stufe dürfen dank einer Spieltestversion zwei Stunden ohne Zusatzkosten in das Rollenspiel hineinschnuppern.

