PS VR2: Passend zum Weihnachtsgeschäft – Virtual Reality ist für Sony doch noch ein Thema

Den Start in das Weihnachtsgeschäft begeht Sony unter anderem mit einem Promotion-Trailer zu PlayStation VR2. Mit der Veröffentlichung des Trailers dürfte das japanische Unternehmen auch einem zuletzt immer wieder geäußerten Vorwurf entgegentreten.

Wenig überraschend beteiligte sich Sony auch in diesem Jahr an der obligatorischen Rabattschlacht zum Black Friday, mit der traditionell das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft eingeläutet wird.

Zum einen startete Sony im PlayStation Store einen umfangreichen Sale mit mehr als 1.500 Angeboten. Gleichzeitig werden PS5-Konsolen oder das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 temporär zu deutlich vergünstigten Preisen angeboten. Begleitet werden die Rabatte von einem Promotion-Trailer zu PlayStation VR2.

Der Trailer richtet sich vor allen an Neukunden und soll diesen das VR-Headset mit einem Blick auf diverse PSVR2-Highlights schmackhaft machen. Zu den präsentierten Spielen gehört beispielsweise der frisch veröffentlichte Shooter „Metro: Awakening“.

Trailer stößt auf positives Feedback

Bei den Spielern kommt der unter dem Motto „New Worlds Are Waiting“ stehende Trailer gut an. Insbesondere die Tatsache, dass Sony endlich dazu überging, PlayStation VR2 entsprechend zu bewerben, wird von der Community lobend hervorgehoben.

In der Vergangenheit mussten sich die PlayStation-Macher nämlich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, PlayStation VR2 im Bereich des Marketings eher stiefmütterlich zu behandeln.

Gleichzeitig rufen die Spieler Sony in den Kommentaren dazu auf, PlayStation VR2 trotz der offenbar überschaubaren Verkaufszahlen nicht aufzugeben. In wie weit diese Bitten auf fruchtbaren Boden stoßen, bleibt jedoch abzuwarten. Zumindest die Dritthersteller sind weiterhin an Bord und versorgen das VR-Headset mit Nachschub.

Darunter mit dem düsteren Shooter „Alien Rogue Incursion“ und weiteren Titeln, die Sony kürzlich vorstellte.

Der VR-Markt kämpft mit Herausforderungen

Einem unbestätigten Bericht aus dem Juni zufolge sollten wir aber nicht mehr mit größeren PSVR2-Produktionen der PlayStation Studios rechnen. Aufgrund der offenbar zu geringen Verkaufszahlen soll sich Sony nämlich dazu entschieden haben, die Finanzierung neuer PSVR2-Titel „drastisch“ zu kürzen.

Laut Android Central sollen sich bei Sony nur noch zwei PSVR2-Spiele in Arbeit befinden. Ob es Sony gelingt, die Verkaufszahlen des Headsets noch einmal zu steigern, bleibt abzuwarten.

Wie eine Ende Oktober veröffentlichte Umfrage verdeutlichte, handelt es sich bei Virtual Reality nicht nur weiter um eine kommerzielle Nische. Darüber hinaus zeichneten mehrere befragte Entwickler ein düsteres Bild und gehen in naher Zukunft eher von einem stagnierenden oder gar rückläufigen Markt für VR-Spiele aus.

Weitere Statistiken und Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren