Nachschub für PS VR2: Trombone Champ Unflattened, Mare und Masters of Light vorgestellt

PlayStation VR2 scheint für Sony zwar nicht mehr einen allzu hohen Stellenwert zu haben. Allerdings wächst die Zahl der Spiele, die das Virtual-Reality-Headset unterstützen, kontinuierlich.

Dazu gehören Games wie “Trombone Champ Unflattened”, “Mare” und “Masters of Light”, die in dieser Woche auf dem PlayStation-Blog näher vorgestellt wurden.

Trombone Champ Unflattened: Musikalische Freiheit in VR

Mit “Trombone Champ Unflattened”, das am 26. November 2024 erscheint, bringt Flat2VR Studios Rhythmusspiel auf den Markt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Musikspielen bietet es laut Hersteller vollständige Kontrolle über die gespielten Noten und erlaubt kreative Improvisationen.

Neben einem Kampagnenmodus, der Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen ansprechen soll, stehen über 20 freischaltbare Posaunen zur Verfügung – von einer „Katzenposaune“ bis zur „Eistütenposaune“. Ergänzt wird dies durch sammelbare Tromboner-Karten und Bestenlisten.

Die technische Umsetzung nutzt die adaptiven Trigger und das haptische Feedback der PS-VR2-Sense-Controller, um jede Note spürbar zu machen. Flüssige 4K-HDR-Grafik und dynamische Reaktionen der virtuellen Umgebungen sollen das immersive Erlebnis stärken.

Weitere Informationen zu “Trombone Champ Unflattened” gibt es auf dem PlayStation-Blog. Nachfolgend liefert ein Trailer ein paar Eindrücke aus dem VR-Spiel.

Masters of Light: Magische Abenteuer in der Dunkelheit

Coven Studios und die Schöpferin Celine Tricart bringen am 18. Dezember 2024 “Masters of Light” heraus, ein Action-Adventure in der Ego-Perspektive. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Wanderers, um die Galaxie vor einem schwarzen Loch zu retten.

Mit laut Hersteller strategischer Magie, mächtigen Angriffen und herausfordernden Rätseln geht es durch 36 Level, die voller Geheimnisse stecken.

Die Grafik soll mit HDR-Qualität und einem dynamischen Rendering punkten. Adaptive Trigger und Eye-Tracking helfen bei der Steuerung. Der Synthwave-Soundtrack von Waveshaper und Paul Zimmermann untermalt wiederum die Kämpfe und emotionalen Szenen.

Mehr zu “Masters of Light” ist auf dem PlayStation-Blog zu finden. Auch zu diesem Spiel steht ein Trailer bereit:

Mare: Puzzles und Begleitschutz in ätherischer Umgebung

Bereits verfügbar ist “Mare”, ein VR-Puzzle-Abenteuer, in dem Spieler eine mechanische Vogelgestalt steuern. Ziel ist es, ein junges Mädchen durch eine malerische Welt zu begleiten und zu schützen. Entscheidungen beeinflussen die Bindung zwischen den Charakteren und gestalten das narrative Erlebnis.

Die PS VR2-Version bietet Eye-Tracking, haptisches Feedback und optimierte Grafik durch Foveated Rendering. Neben einem klassischen Modus, der auf atmosphärisches Storytelling setzt, erweitert der Enhanced-Modus die Spielerfahrung durch neue Rätsel und Interaktionen.

Auf dem PlayStation-Blog gibt es weitere Informationen zu “Mare”. Im PS-Store kostet der Titel 29,99 Euro. Der Trailer lässt in das PS-VR2-Spiel hineinschnuppern:

Schon gestern berichteten wir über zwei weitere VR-Spiele, die mit einem Status-Update versehen wurden. Nachfolgend die entsprechenden Artikel:

Spieler, die noch kein PlayStation VR2 besitzen, aber gerne in die Welt der virtuellen Realität hineinschnuppern möchten, sollten sich einige Tage gedulden. Berichten zufolge wird der Preis des Headsets im Zuge des Black-Friday-Sales von PlayStation erheblich gesenkt.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren