Fortnite: Kapitel 6 fügt Godzilla, eine riesige Schildkröte und weitere Inhalte hinzu

Epic Games startet in "Fortnite" in wenigen Tagen mit Kapitel 6, das Godzilla, neue Waffen und Bewegungsmechaniken einführt. Fans erhalten eine Karte mit Japan-Thema und weiteren Überraschungen.

Mit der Veröffentlichung von Kapitel 6 wird „Fortnite“ am 1. Dezember 2024 um neue Inhalte erweitert. Wie bereits von Epic Games angekündigt, steht diese Saison unter dem Motto „Hunters“ und bringt eine von Japan inspirierte Karte in das äußerst erfolgreiche Spiel.

Japan-Thema und Karte mit besonderen Features

Die Karte der neuen Staffel von “Fortnite” wurde in einem Trailer enthüllt und zeigt unter anderem eine lebendige Stadt, verschneite Berge, traditionelle Tempel und Kirschblüten.

Besonders ins Auge fällt eine riesige Schildkröte, auf deren Rücken sich Spieler offenbar bewegen und verstecken können. Godzilla, der bereits im Key-Art zur neuen Staffel angedeutet wurde, ist ebenfalls in Kapitel 6 mit von der Partie. Wie der Trailer zeigt, könnte die ikonische Kreatur eine umherstreifende Bedrohung darstellen.

Neben der Karte wurden auch neue Waffen und Mechaniken vorgestellt. Samurai-Schwerter kehren in “Fortnite” zurück. Eine Maske, die in einem Bosskampf erlangt werden kann, scheint ebenfalls eine Schlüsselrolle zu spielen. Mit ihr lassen sich Gegner beispielsweise mit Feuerbällen angreifen.

Neue Bewegungsmechaniken in Kapitel 6

Im Gameplay-Trailer zu “Fortnite” werden zudem neue Bewegungsmechaniken demonstriert. Dazu gehören ein gewaltiger Sprung mit einer anschließenden Rolle, die Sturzschäden verhindert, sowie ein Wandsprung. Ob diese Mechaniken allgemein verfügbar oder an spezielle Gegenstände gebunden sein werden, bleibt abzuwarten.

Nachfolgend steht der erwähnte Trailer zu “Fortnite” zur Ansicht bereit:

Fans von “Fortnite” scheinen begeistert zu sein. Innerhalb weniger Stunden hat der Trailer mehr als 500.000 Aufrufe und viele positive Äußerungen generiert.

Änderungen am Battle Pass und Rückkehr von Fortnite OG

Mit dem Start von Kapitel 6 treten in “Fortnite” auch Änderungen am Battle Pass-Modell in Kraft. Der Standard-Battle-Pass kostet künftig 1.000 V-Bucks, was einer Preiserhöhung um 50 V-Bucks entspricht.

Der reale Preis von V-Bucks bleibt unverändert und Spieler können weiterhin V-Bucks durch Fortschritte im Battle-Pass verdienen. Das 25-stufige Battle-Pass-Belohnungspaket wird zudem von 1.850 auf 1.800 V-Bucks reduziert.

Weitere Meldungen rund um “Fortnite” auf PLAY3.DE:

Während sich die Spieler auf die Neuerungen in Kapitel 6 freuen, hat Epic Games auch die Rückkehr von „Fortnite OG“ angekündigt. Ab dem 6. Dezember 2024 wird die ursprüngliche Karte dauerhaft verfügbar sein und nostalgische Battle-Royale-Fans ansprechen.

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren