PS5-Controller: Im Fortnite-Look ab sofort erhältlich - Hier könnt ihr ihn kaufen

Heute erweiterte Sony ein weiteres Mal die Farbpalette des DualSense-Controllers. So erhalten alle Fans des Battle-Royal-Shooters "Fortnite" ab sofort die Möglichkeit, einen PS5-Controller im optischen Stil des Titels zu erwerben.

Die „State of Play“ im September nutzte Sony nicht nur, um neue Spiele zu enthüllen beziehungsweise Updates zu bereits angekündigten Projekten zu liefern.

Darüber hinaus stellten die PlayStation-Macher in Zusammenarbeit mit Epic Games einen DualSense im exklusiven „Fortnite“-Design vor. Nachdem die Vorbestellungen des Controllers bereits Anfang Oktober starteten, ist der PS5-Controller in der Aufmachung des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters ab sofort erhältlich.

Wer sich den exklusiven DualSense sichern möchte, wird auf Amazon fündig, wo der Controller zum Zeitpunkt dieser Meldung mit einem kleinen Rabatt erworben werden kann.

DualSense im Fortnite-Design etwas teurer als das normale Modell

Die Unverbindliche Preisempfehlung des DualSense in der „Fortnite Limited Edition“ liegt bei 84,99 Euro und damit leicht über dem Preis des Standards-Modells. Zum heutigen Launch bietet Amazon die „Fortnite“-Version des DualSense mit einem Rabatt von sechs Prozent und somit für 79,99 Euro an.

Wie lange der Rabatt zur Verfügung steht, geht aus der Produktbeschreibung nicht hervor.

„Mit Fishstick und Peely und Illustrationen der Lieblingscharaktere der Fans verkörpert dieses farbenfrohe, auffällige Design die wilde, energiegeladene Stimmung von Fortnite, die Spieler auf der ganzen Welt begeistert“, heißt es zur optischen Aufmachung der „Fortnite Limited Edition“.

Während der heute veröffentlichte Controller deutlich farbenfroher ausfällt als das normale DualSense-Modell, bleibt hinsichtlich der Features alles beim Alten.

Chroma Collection ebenfalls erhältlich

Solltet ihr beim DualSense auf der Suche nach optischer Abwechslung sein, euch jedoch nicht für die „Fornite“-Variante begeistern können, ist die „Chroma Collection“ möglicherweise das Richtige für euch.

Hier veröffentlichte Sony heute die ersten beiden Modelle in den Farbvarianten „Chroma Pearl“ und „Chroma Indigo“.

Beide Modelle könnt ihr euch ab sofort zum Preis von jeweils 79,99 Euro sichern. Sollte euch der Sinn nach dem DualSense in der „Chroma Teal“-Version stehen, werdet ihr euch noch ein paar Wochen gedulden müssen. Wie Sony bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigte, erscheint diese erst Anfang des nächsten Jahres.

Genauer gesagt am 23. Januar 2025. Am gleichen Tag folgt das PS5-Hardware-Cover in „Chroma Teal“.

