PS5: Chroma Collection enthüllt – Preise, Termine & Eindrücke

Neben allerlei Spielen präsentierte uns Sony im Rahmen der gestrigen "State of Play" auch neue Farben für die Hardware-Cover der PS5 Slim beziehungsweise des DualSense-Controllers. Wir verraten euch, was es mit der Chroma Collection im Detail auf sich hat.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte Sony in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen neue Farben der PS5-Hardware-Cover beziehungsweise des DualSense.

Sollte unter den bisherigen Farben nichts für euch dabei gewesen sein, dürft ihr euch heute freuen. So präsentierte uns Sony in der gestrigen „State of Play“ nämlich nicht nur neue Titel wie „Ghost of Yotei“ oder das Remaster zu „Horizon: Zero Dawn“. Gleichzeitig enthüllten die PlayStation-Macher die „Chroma Collection“.

Die Sammlung setzt sich aus insgesamt drei neuen Farben für die Hardware-Cover der PS5 Slim und des DualSense zusammen.

Das sind die neuen Farben

Den Anfang macht die Farbvariante „Chroma Pearl“, die eure PS5 Slim oder euren DualSense-Controller in leichten Rosa- und Creme-Tönen erstrahlen lässt. „Chroma Indigo“ hingegen bietet laut Sony eine Mischung aus blauen und violetten Tönen.

Den Schlusspunkt setzen die Modelle in „Chroma Teal“, die für schimmernde grünliche Eindrücke sorgen.

Zu den besonderen Merkmalen der „Chroma Collection“ gehört die Gestaltung der Farben, die dafür sorgt, dass die Farben je nach Blickwinkel ein wenig anders wirken. Zudem gilt zu beachten, dass Besitzer des PS5-Standard-Modells dieses Mal leider außen vor bleiben.

Wie Sony in der offiziellen Ankündigung betonte, passen die neu angekündigten Hardware-Cover nämlich nur auf die PS5 Slim.

Wann erscheint die Chroma Collection?

Des Weiteren gaben die PlayStation-Macher bekannt, dass die neuen Farbvarianten in zwei Schwüngen veröffentlicht werden. Los geht es am 7. November 2024 mit den Hardware-Covern und DualSense-Controllern in den Farben „Chroma Pearl“ und „Chroma Indigo“.

Die beiden „Chroma Teal“-Modelle lassen noch etwas länger auf sich warten und folgen erst am 23. Januar 2025.

Kommen wir zu den Preisen. Reizt euch eine der neuen Farbvarianten des DualSense-Controllers, dann werdet ihr mit 79,99 Euro zur Kasse gebeten. Die Hardware-Cover für die PS5 Slim wiederum bietet Sony für 64,99 Euro an. Die Vorbestellungen starten laut Sony am 3. Oktober 2024 und somit schon in ein paar Tagen.

Auch bei der Veröffentlichung der neuen Farbvarianten setzt Sony auf einen geteilten Release. Im PlayStation Direct Store könnt ihr sowohl die Hardware-Cover als auch die neuen DualSense-Versionen erwerben beziehungsweise vorbestellen.

Ausgewählte Händler können lediglich die „Chroma Collection“ der DualSense-Controller in ihr Sortiment aufnehmen.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren