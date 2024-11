Helldivers 2: Community-Manager Twinbeard geht von Bord – Seine Bitte zum Abschied

Wie Thomas Petersson alias "Twinbeard" bekannt gab, legt er seinen Posten als Community-Manager des kooperativen Shooters "Helldivers 2" mit sofortiger Wirkung nieder. Zum Abschied wandte sich Petersson mit einer Bitte an die Spieler.

Seit dem Release von „Helldivers 2“ im Februar unterhalten die Entwickler von Arrowhead einen direkten Kontakt zur Community beziehungsweise den Spielern des Coop-Shooters.

Dabei stets an vorderster Front: Der Community-Manager Thomas Petersson alias „Twinbeard“, der sich unter anderem auf dem offiziellen Discord des Studios regelmäßig mit den Spielern austauschte. Darüber hinaus sammelte „Twinbeard“ das Feedback seitens der Community und gab dieses für die Arbeiten an weiteren Updates und Verbesserungen an die Entwickler von Arrowhead weiter.

Kurz nachdem „Helldivers 2“ auf den Golden Joystick Awards als bester Multiplayer-Titel des Jahres ausgezeichnet wurde, gab „Twinbeard“ auf dem offiziellen Discord bekannt, dass es sich beim gestrigen Freitag um seinen letzten Tag als Community-Manager des Coop-Shooters handelte.

Shooter laut Community-Manager in guten Händen

In seinem Abschiedsstatement räumte „Twinbeard“ ein, dass zwar nicht alle Updates zu „Helldivers 2“ rundum überzeugen konnten. Unter dem Strich befinde sich der kooperative Shooter jedoch in guten Händen und stehe vor einer „strahlenden Zukunft. Petersson dazu: „Es gab einige schwierige Phasen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir uns gemeinsam durch Feuertornados und Sandstürme gewagt haben.“

„Wir haben auf dem Schlachtfeld gegen den Alienabschaum und die Bot-Plage gekämpft, dieselben Bugs erlebt und gemeinsam das Blatt gewendet. Helldivers 2 ist heute ein viel gesünderes Spiel als noch vor ein paar Monaten und hat zusammen mit euch allen eine glänzende Zukunft vor sich.“

Der scheidende Community-Manager weiter: „Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid – bei uns bei Arrowhead und bei mir während meiner Zeit hier. Die meisten von euch wissen, dass ich weder herumschwatze noch lüge.“

„Also wisst, dass es von Herzen kommt, wenn ich sage, dass ich euch für immer dankbar bin, dass ihr mich auf diesem unglaublichen Höllentrip mitgenommen habt.“

Spieler sollen Geduld mit den Entwicklern haben

Abschießend wandte sich Petersson mit einer Bitte an die Community. So bittet er die Spieler darum, „mit all den hart arbeitenden Entwicklern Geduld zu haben, wenn die Dinge mitunter etwas länger dauern als ursprünglich geplant“. Auch wenn „Twinbeard“ seine Position als Community-Manager niederlegte, wird er „Helldivers 2“ und der Community des Coop-Shooters treu bleiben.

Seine zukünftigen Aussagen werden jedoch nicht mehr Arrowhead oder das für „Helldivers 2“ verantwortliche Team repräsentieren, wie er betont.

Wie Arrowhead im Rahmen der Auszeichnung auf den Golden Joystick Awards bekannt gab, bringt es der kooperative Shooter auf dem PC und der PS5 mittlerweile auf mehr als 15 Millionen Spieler. Dabei soll es natürlich nicht bleiben. Stattdessen plant Arrowhead eine langfristige Unterstützung mit Updates und neuen Inhalten.

Darunter den Kriegsanleihen, die regelmäßig für frischen Content sorgen.

