PS5 & PS4: PSN-Sale – Günstiger war dieses Action-Adventure im Pixar-Look noch nie

Passend zum heutigen Black Friday lohnt sich ein Besuch des offiziellen PlayStation Store mehr denn je. Bei der Vielzahl an attraktiven Deals sticht ein Schnäppchen besonders hervor, denn ein nicht nur optisch grandioses Action-Adventure gibt es mit einem zünftigen Rabatt.

Dieser Tage werden die Menschen von einer regelrechten Flut an Angeboten, Sales, Rabatten und anderen Kaufanreizen überschwemmt. Es ist daher kein Wunder, dass so manch toller Deal leicht übersehen werden kann. Dabei hat es ein ganz bestimmtes Action-Adventure definitiv verdient, sehr viel prominenter im Fokus zu stehen. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel, damit ihr das tolle Schnäppchen keinesfalls verpasst.

Action-Adventure im Disney-Stil zum Schnäppchenpreis

Es handelt sich dabei um das bereits drei Jahre alte Spiel „Kena: Bridge of Spirits“ von Entwickler Ember Lab. Trotz des Alters hat das Action-Adventure erfreulich wenig von seiner ursprünglichen Faszination eingebüßt und ist auch heutzutage definitiv noch einen genaueren Blick wert. Solltet ihr ohnehin schon immer mit dem Kauf geliebäugelt haben, legen wir euch dieser Tage einen Besuch des PlayStation Store dringend ans Herz.

Passend zum aktuellen Black Friday Sale erwartet euch beim Kauf von „Kena: Bridge of Spirits“ aktuell ein Rabatt in Höhe von immerhin 65 Prozent. Zwar gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Angebote, doch zumindest günstiger war das gefeierte Action-Adventure im PSN bisher nicht zu haben. Derzeit kostet es nämlich gerade mal 13,99 Euro anstatt normalerweise 39,99 Euro.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Angebot:

Noch besser wird es für all diejenigen Fans, die über ein Abonnement von PlayStation Plus Extra verfügen. Sie können das Spiel aus dem Hause Ember Labs nämlich spielen, ohne auch nur einen Cent zusätzliche bezahlen zu müssen.

Wie gewohnt läuft natürlich auch dieser Deal im PlayStation Store nicht bis in alle Ewigkeit. Das Angebot von „Kena: Bridge of Spirits“ läuft bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig. Somit habt ihr noch Zeit bis zum nächsten Dienstag, um auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Weitere Deals im PlayStation-Store:

Gerade bei diesem Hammerpreis könnt ihr eigentlich nicht allzu viel falsch machen. „Kena: Bridge of Spirits“ ist nicht nur hinsichtlich des Gameplays ein faszinierendes Action-Adventure, sondern kann zudem mit einer beeindruckenden Grafik im Stil von Disney und Pixar punkten. Der Metacritic-Score in Höhe von 81 Prozent beziehungsweise 8,2 Punkten (User-Wertung) spricht jedenfalls Bände.

Weitere Meldungen zu Kena: Bridge of Spirits, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren