PS5 & PS4: Neuerscheinungen mit Infinity Nikki, Darktide, Marvel Rivals und mehr – Release-Übersicht

In der ersten Dezemberwoche 2024 können sich PlayStation-Fans auf eine Reihe neuer Spiele einstellen. Von kooperativen Abenteuern bis hin zu Open-World-Erkundungen bietet das Line-up für PS5 und PS4 kurz vor dem Jahreswechsel noch einiges an Nachschub.

Die Adventszeit bringt nicht nur Feiertagsstimmung, sondern auch neue Spiele für PS5 und PS4. Die Titel der kommenden Woche bieten eine Mischung aus actionreichen Shooter-Erlebnissen, Open-World-Abenteuern und strategischen Herausforderungen.

Neuerscheinungen der Woche vom 2. bis 8. Dezember 2024

Montag, 2. Dezember 2024

YIIK: I.V (PS4)

Dienstag, 3. Dezember 2024

Diesel Legacy: The Brazen Age (PS5, PS4)

Mittwoch, 4. Dezember 2024

Entropy Survivors (PS5)

(PS5) Lorelei and the Laser Eyes (PS5)

(PS5) The Thaumaturge (PS5)

(PS5) Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Donnerstag, 5. Dezember 2024

Detective: The Motel (PS4)

(PS4) Fantasia Neo Dimension (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Infinity Nikki (PS5)

(PS5) Love Too Easily (PS5)

(PS5) Railroads Online (PS5)

(PS5) Skydance’s Behemoth (PS5)

(PS5) Stranger Things VR (PS5)

(PS5) Symphonia (PS5, PS4)

(PS5, PS4) UFL (PS5)

(PS5) Uncle Chop’s Rocket Shop (PS5)

(PS5) Under Defeat (PS5, PS4)

Freitag, 6. Dezember 2024

Crowd Run (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Dog Man: Mission Impawsible (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Macross Shooting Insight (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Marvel Rivals (PS5)

(PS5) Path of Exile 2 (PS5)

(PS5) Real Heroes: Firefighter HD (PS5)

(PS5) Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (PS5)

Falls uns ein Spiel entwischt ist, lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das sind die Highlights der neuen Woche:

Warhammer 40,000: Darktide

Der kooperative Action-Shooter “Warhammer 40.000: Darktide“ spielt in der dystopischen Makropole Tertium, wo eine dunkle Macht die Stadt bedroht. Spieler übernehmen die Rollen von Inquisitionsagenten, um das Chaos aufzuhalten. Das Gameplay vereint Nah- und Fernkampf mit Waffen wie Kettenschwertern und Lasergewehren, während Teamplay essenziell ist.

Die Charaktergestaltung bietet Klassen wie Soldaten oder Eiferer, die individuell angepasst werden können. Die düstere Stadt Tertium präsentiert wiederum allerlei Schauplätze von industriellen Ruinen bis zu finsteren Bezirken, ergänzt durch Ereignisse und Mutationen, die ständige Anpassung erfordern.

Infinity Nikki

Der fünfte Teil der Nikki-Reihe kombiniert modische Mechaniken mit einer farbenfrohen Open-World und lädt Spieler ein, als Nikki die magische Welt von Miraland zu erkunden. Dabei entdecken sie kunterbunte Landschaften und Kulturen, treffen auf Begleiter wie Momo, lösen Rätsel und sammeln vielseitige Outfits.

Die Kleidung spielt in „Infinity Nikki“ eine zentrale Rolle, da sie nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional ist, mit speziellen Fähigkeiten wie Schweben oder Schrumpfen. Die lebendige Welt steckt laut Hersteller voller Geheimnisse und Überraschungen, die es zu entdecken gilt.

Marvel Rivals

„Marvel Rivals“ bringt bekannte Charaktere aus dem Marvel-Universum in ein 6-gegen-6-Format. Spieler wählen aus einer Vielzahl von Superhelden und -schurken wie Spider-Man und Magneto, um dynamische Teamkämpfe auszutragen.

Zum Launch bietet der Titel acht Karten, darunter Schauplätze wie das Intergalaktische Imperium von Wakanda und den Symbiontenplaneten Klyntar. Im Mittelpunkt steht ein Dimensionenkonflikt, in dem Doctor Doom mit verschiedenen Versionen seiner selbst antritt, was alternative Varianten von Helden und Bösewichten in dynamischen Allianzen vereint.

Path of Exile 2

Das Free-to-Play-Action-RPG „Path of Exile 2“ setzt die Geschichte des erfolgreichen Vorgängers fort. Mit zwölf Charakterklassen, einer sechsteiligen Kampagne und einem umfangreichen Endgame-System versprechen die Macher tiefgründige Inhalte. Couch-Koop und Cross-Progression isn ebenfalls mit von der Partie.

