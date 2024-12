PS5 & PS4: Schnappt euch ein Adventure mit Steampunk-Elementen zum PSN-Bestpreis

Dieser Tage lässt es sich natürlich auch der PlayStation Store nicht nehmen, mit einer Vielzahl attraktiver Deals um die Gunst der Kunden zu buhlen. Um aus der enormen Masse an Schnäppchen hervorzustechen, stehen dort einige Spiele zum absoluten Tiefstpreis bereit und warten nur darauf, von den zahlungswilligen Gaming-Fans entdeckt zu werden. Eines davon wollen wir euch an dieser Stelle besonders ans Herz legen, das gerade die Herzen der Adventure-Fans höher schlagen lassen dürfte.

Ein richtig gutes Adventure für kleines Geld

Vor etwas mehr als zwei Jahren feierte das Steampunk-Adventure „Syberia: The World Before“ sein Debüt auf dem PC. Noch im selben Jahr legte Entwickler Microids mit einer Umsetzung für Konsolen nach – unter anderem auch in Form einer PS5-Version. Letztere ist dieser Tage im offiziellen PlayStation Store so günstig zu haben wie niemals zuvor – abgesehen von einem PS-Plus-Sondersale im vergangenen Mai.

Dank eines Rabattes in Höhe von 80 Prozent kostet die PS5-Version von „Syberia: The World Before“ aktuell noch nicht mal acht Euro. Der Kauf des Steampunk-Adventure schlägt ganz genau genommen lediglich mit 7,99 Euro zu Buche, zuvor waren immerhin 39,99 Euro fällig.

Wie immer bei solchen Verkaufsaktionen im PlayStation Store tickt im Hintergrund gnadenlos die Uhr. Wer nicht bis zum 3. Dezember 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit zugeschlagen hat, muss deutlich tiefer in die Taschen greifen. Immerhin bleibt noch etwas mehr als eine Woche, um sich dieses Adventure-Schnäppchen zu sichern.

Ist Syberia: The World Before sein Geld wert?

Kenner des Adventure-Genres dürften den Namen „Syberia“ sicherlich sehr gut kennen. Es handelt sich dabei um eine ebenso beliebte wie langfristig angelegte Reihe, deren Startschuss bereits im Jahr 2002 fiel. Unter der Führung von Game Designer Benoit Sokal entstand damals das erste Spiel des Franchise, das in einem alternativen Szenario der Weltgeschichte angesiedelt ist und unter anderem einige Steampunk-Elemente zu bieten hatte. Die Adventures von Entwickler Microids konnten schnell eine große Community um sich scharen und erreichte einen gewissen Kultstatus.

Das vor zwei Jahren veröffentlichte „Syberia: The World Before“ ist das mittlerweile vierte Spiel der Reihe und erzählt das Geschehen aus der Perspektive von zwei verschiedenen Charakteren. Sowohl die Story als auch das eigentliche Gameplay kassierten viel Lob, wie unter anderem der Metacritic-Score in Höhe von 81 Prozent beweist. Die Fans waren sogar noch spendabler und vergeben bisher 8,5 bei maximal zehn Punkten. Außerdem konnte das Adventure einige Awards abgreifen.

