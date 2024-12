Monster Hunter Wilds: Massig Gameplay aus der Monsterhatz und Kritikpunkt aus der Beta behoben

Couch-Monsterjäger werden sich bis zur Veröffentlichung von „Monster Hunter Wilds“ noch bis Ende Februar gedulden müssen. Was genau sie erwartet, darauf antwortet nun ein mehr als 20-minütiger Gameplay-Ausblick.

Wie sich das bevorstehende „Monster Hunter Wilds“ spielen wird, konnten bereits hundertausende Steam-Nutzer im Rahmen einer offenen Beta in Erfahrung bringen.

Wer an den besagten Tests im Oktober und November 2024 nicht teilnehmen konnte (oder wollte), den bedienen die Kollegen von VGC nun mit neuen Gamepay-Szenen, die insgesamt mehr als 20 Minuten umfassen.

Schaut euch Schlachten gegen Riesenmonster an

Das Hands-on fand in den japanischen Capcom-Büros statt, wo „Monster Hunter Wilds“ auf einer Standard-PS5 in edler 4K-Auflösung lief. Als Grafikmodus war hier „Qualität“ ausgewählt.

Viele der Aufnahmen zeigen actiongeladene Gefechte gegen Riesenmonster vor einer ansehnlichen Ödlandkulisse. Im Verlauf des Videos besuchen die Monsterschlächter jedoch auch weitere Biome der nahtlosen Spielwelt, etwa ein abgedunkeltes Sumpfgebiet und eine eisige Tundra.

Zwei weitere Videos mit Gameplay-Szenen haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

Bugs der Beta in Release-Version ausgemerzt

Die erwähnte Open Beta von „Monster Hunter Wilds“ sorgte für überwiegend positives Spieler-Feedback. Allerdings gab es auch eine häufig geäußerte Kritik bezüglich des Monsterverhaltens. So berichteten einige der Beta-Teilnehmer, dass die „Beute“ ungewöhnlich oft davonlief, selbst nach nur wenigen Angriffen. Dies wich von der bisherigen Mechanik der Reihe ab, bei der Monster nur im geschwächten Zustand in andere Gebiete flüchten.

Hierzu erklärte der Game Director Yuya Tokuda gegenüber VGC, dass es sich bei dem beschriebenen Verhalten um einen Bug handelte. Dieser sei inzwischen behoben worden – außerdem habe man die KI bei ihrer Entscheidung, wohin in verletztem Zustand geflohen wird, optimiert. Das Verhalten der monströsen Bewohner der Verbotenen Welt werde sich in der finalen Version „deutlich realistischer anfühlen“, so Tokuda.

Weitere Meldungen rund um Monster Hunter Wilds:

„Monster Hunter Wilds“ wird am 28. Februar 2025 weltweit für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen.

