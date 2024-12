Amazon-Deal: Spider-Man-Abenteuer für PS5 erhält kräftigen Rabatt

Ein attraktives Angebot lockt PS5-Spieler: „Marvel's Spider-Man: Miles Morales" bekam als Disk-Version einen kräftigen Rabatt verpasst. Und auch im PlayStation-Store wurde an der Preisschraube gedreht.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ entführt Spieler in ein eigenständiges Abenteuer im Universum von Insomniac Games‘ gefeiertem Superhelden-Franchise. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Miles Morales, der sich den Herausforderungen eines neuen Spider-Man stellen muss. Bei Amazon gibt es den Titel als Disk-Version zum Sonderpreis.

Zwei PS5-Editionen mit reichlich Rabatt

Aktuell sind zwei Versionen von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bei Amazon im Sale. Die Standard Edition ist für 22,99 Euro statt 59,99 Euro zu haben – ein Rabatt von 62 Prozent. Alternativ gibt es die Ultimate Edition inklusive „Spider-Man Remastered“ für 49,99 Euro (UVP: 79,99 Euro), was einer Ersparnis von 38 Prozent entspricht.

Nachfolgend haben wir die beiden Angebote verlinkt:*

Zusätzlich ist das Spiel auch im PlayStation Store reduziert erhältlich, allerdings zu einem höheren Preis von 29,99 Euro für die Standard Edition. Das Angebot dort läuft bis zum 20. Dezember 2024.

Was macht das Spiel besonders?

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wurde von Insomniac Games entwickelt und erweitert das Universum des Originals. Miles Morales muss in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker treten, während er sich in seinem neuen Zuhause einlebt. Dabei kämpft er gegen eine dunkle Macht, die New York bedroht, und lernt, seine Fähigkeiten als neuer Spider-Man voll auszuschöpfen.

Spieler und Kritiker loben das Game gleichermaßen. Im PlayStation Network erreicht es eine durchschnittliche Bewertung von 4,56 von 5 Sternen basierend auf über 130.000 Bewertungen. Auf Metacritic erzielte „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ einen Metascore von 85. Die Fachpresse hob zum Launch die fesselnde Geschichte, die differenzierte Charakterdarstellung und die Weiterentwicklungen im Gameplay hervor.

IGN etwa beschrieb das Spiel als „eine wesentliche Geschichte im Spidey-Universum“ mit einer wunderbaren Miles-spezifischen Handlung und spürbaren Verbesserungen im Gameplay. Auch Push Square zeigte sich überzeugt: „Ein Superhelden-Abenteuer, das man unbedingt spielen muss“, so das Fazit.

Den Test von PLAY3.DE lest ihr nachfolgend:

Wie lange der Preis von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ bei Amazon gültig ist, bleibt abzuwarten. Im Zweifelsfall sollten Interessenten schnell zuschlagen.

