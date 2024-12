PS5-Sale: Exklusiver Open-World-Hit auf Disk zum Schnäppchenpreis

Mit "Rise of the Ronin" bietet Amazon aktuell einen der großen und exklusiven PS5-Titel aus diesem Jahr im Angebot an. Satte 61 Prozent Rabatt auf den ursprünglichen Originalpreis des Open-World-Samurai-Abenteuers könnt ihr euch aktuell sichern.

Viele exklusive Titel für die PlayStation 5 gab es dieses Jahr leider nicht, doch einen davon könnt ihr euch jetzt im Angebot bei Amazon sichern. So bietet der Versandhändler momentan „Rise of the Ronin“ von „Nioh“-Entwickler Team Ninja mit einem satten Rabatt von 61 Prozent an.

Somit werden für das Samurai-Abenteuer mit offener Spielwelt aktuell nur 31,52 Euro fällig – statt der standesgemäßen UVP von 79,99 Euro.

Hier gelangt ihr direkt zum Angebot:

Wie lange das Angebot von „Rise of the Ronin“ für die PlayStation 5 gültig sein wird, behält Amazon natürlich für sich. Wer am Spiel interessiert ist, sollte allerdings zeitnah zu schlagen, bevor der Preis wieder erhöht wird oder sogar alle Exemplare vergriffen sind.

Rise of the Ronin mit positiven Kritiken der Fachpresse

Veröffentlicht wurde „Rise of the Ronin“ am 22. März 2024 exklusiv für Sonys PlayStation 5, während die Fachpresse einiges an Lob und gute Kritiken für das Action-Abenteuer übrig hatte. So kommt der Titel aktuell auf einen Metascore von 76, während im PlayStation Store eine Bewertung von 4,2 Sternen basierend auf 18.000 Abstimmungen zu Buche steht.

Für die Entwickler von Team Ninja mauserte sich „Rise of the Ronin“ sogar zum erfolgreichsten Titel des japanischen Studios. So startete das Spiel zum Verkaufsstart besser als die beiden „Nioh“-Titel, die vor allem unter Anhängern der Souls-Vertreter großen Anklang fanden.

Das offenbare Geheimrezept von „Rise of the Ronin“: Eine offene Spielwelt und ein Gameplay das in erster Linie an „Assassin’s Creed“ oder „Ghost of Tsushima“ erinnert.

Perfekter Übergang bis zum Release von Ghost of Yotei?

Somit eignet sich „Rise of the Ronin“ möglicherweise auch perfekt zur Überbrückung, bis im kommenden Jahr „Assassin’s Creed: Shadows“ und „Ghost of Yotei“ erscheinen werden.

Klares Highlight von „Rise of the Ronin“ sind allerdings die packenden und teils herausfordernden Schwertkämpfe – hier lässt sich die „Nioh“-Vergangenheit der Entwickler und auch die Inspiration der „Dark Souls“-Reihe nicht leugnen. Immerhin bietet Sonys PS5-exklusives Samurai-Spektakel aber einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad, sodass sämtliche Spieler auf ihre Kosten kommen.

Rise of the Ronin im PS5 Pro-Modus

Wer bereits eine PlayStation 5 Pro sein Eigen nennt, kann „Rise of the Ronin“ außerdem seit Kurzem in verbesserter Grafikqualität erleben. Mit dem letzten Update fügten die Entwickler eine Unterstützung für Sonys leistungsstarke Konsole hinzu.

Spieler profitieren dadurch von einer schärferen Bildqualität und stabileren Bildraten. Vor allem die Slowdowns in den actiongeladenen Kämpfen von „Rise of the Ronin“ gehören damit der Vergangenheit an.

