Rise of the Ronin: PS5-Pro-Support mit Update 1.08 eingeführt – Changelog

Mit dem Update 1.08 erhält “Rise of the Ronin" die PS5-Pro-Unterstützung. Das Entwicklerteam von Team Ninja hat den Titel optimiert, um von der verbesserten Grafik- und Leistungsfähigkeit der PS5 Pro zu profitieren.

Das mit einem japanischen Setting versehene Open-World-Spiel “Rise of the Ronin” bekam mit dem frisch veröffentlichten Update 1.08 eine technische Aufwertung, die speziell auf die PS5 Pro zugeschnitten ist.

Team Ninja steuerte das Update kurz vor dem offiziellen Verkaufsstart der PS5 Pro bei. Im recht knappen Changelog beschreibt das Team die Änderungen.

Kämpfe profitieren von stabileren Bildraten

Mit dem Update 1.08 wird “Rise of the Ronin” für die PS5 Pro optimiert. Spieler können weiterhin zwischen den Modi „FPS priorisieren“ und „Grafik priorisieren“ wählen, um entweder eine höhere Bildrate oder maximale Bildqualität zu erleben.

Neu ist: Beide Modi nutzen die verbesserte Rechenleistung der PS5 Pro, was sich in stabileren und schärferen Bildern sowie flüssigerer Action in Kämpfen zeigen soll.

Neben den PS5-Pro-Optimierungen wurden auch kleinere Fehlerbehebungen vorgenommen, wie der nachfolgende Changelog offenbart. Eine detailliertere Beschreibung lieferte Team Ninja nicht mit.

PS5-Pro-Unterstützung:

Verbesserte Bildtreue, die die Vorteile der PS5 Pro nutzt.

Sowohl die Einstellungen „FPS priorisieren“ als auch „Grafik priorisieren“ bieten schärfere und klarere Bilder sowie höhere und stabilere Bildraten während des Kampfes.

Fehlerbehebungen:

Weitere kleinere Fehlerbehebungen.

Der Changelog wurde von Team Ninja auf X veröffentlicht.

Bereits zuvor hatte Team Ninja angekündigt, “Rise of the Ronin” auf die Leistungsfähigkeit der Konsole abzustimmen, um Spieler mit einer noch höheren Qualität in das Japan des 19. Jahrhunderts zu entführen.

Der Titel spielt in einer offenen Welt im Japan des 19. Jahrhunderts und bietet eine historische Kulisse zur Zeit des Niedergangs des Tokugawa-Shogunats. Die verbesserten Grafikoptionen sollen es Spielern ermöglichen, die Schauplätze Yokohama, Edo und Kyoto besonders detailreich und lebendig zu erleben.

Aber auch auf der Standard-PS5 macht “Rise of the Ronin” einen hervorragenden Eindruck:

Weitere Titel mit PS5-Pro-Unterstützung

“Rise of the Ronin” schließt sich einer Reihe von Spielen an, die eine Anpassung für die PS5 Pro erhalten. Dazu gehören Games wie “Final Fantasy 7 Rebirth”, “Marvel’s Spider-Man 2” und “Gran Turismo 7”. Erste Analysen liegen vor, was auch für PSSR, eines der zentralen Features der neuen Konsole, gilt:

Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 und kann zum Preis von 799,99 Euro vorbestellt werden. Mit ihrem GPU-Boost und der PlayStation Spectral Super Resolution-Technologie richtet sich die PS5 Pro an Gamer, die mehr als die Standardkost wollen und bereit sind, auch mehr dafür zu bezahlen.

