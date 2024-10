Rise of the Ronin: Team Ninja macht PS5-Pro-Besitzer glücklich

Rise of the Ronin:

Die Anpassung von "Rise of the Ronin" an die PS5 Pro bringt Spielern optimierte Grafik und hohe Bildraten. Team Ninja macht noch einmal auf den 800-Euro-Ausflug in die japanische Welt aufmerksam.

Nach der Ankündigung der PS5 Pro ist es nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Spiele optimierte Versionen für die neue Konsole erhalten. „Rise of the Ronin“ gehört zu den Titeln, die das Potenzial der verbesserten Hardware nutzen werden.

In einem Tweet ging das Entwicklerstudio Team Ninja noch einmal auf die Pro-Version ein und rückte die Verbesserungen in den Fokus, die Spieler mit dem Update erhalten. Die Unterstützung der PS5 Pro ansich wurde schon im Vorfeld bestätigt.

Verbesserte Grafik und Bildrate in Rise of the Ronin

Team Ninja betont auf X, dass „Rise of the Ronin“ auf der PS5 Pro in verbesserter Form erscheinen wird. Die Version des Spiels soll nicht nur grafisch überzeugen, sondern auch eine höhere Bildrate bieten, was gerade bei den actionreichen Kämpfen von Bedeutung ist.

Im Wortlaut heißt es: “Erlebt Rise of the Ronin auf der PS5 Pro mit verbesserter Grafik und Bildrate. Taucht ein in die pulsierenden Straßen von Yokohama, Edo und Kyoto, wo atemberaubende Helden des 19. Jahrhunderts zum Leben erwachen.”

Dekoriert wurde das Ganze mit einem kurzen Videoclip:

Experience #RiseoftheRonin with improved visuals and frame rates on #PlayStation5 Pro!



Immerse yourself in the vibrant streets of Yokohama, Edo and Kyoto, where breathtaking 19th Century heroes come to life!



Forge your fate in the epic world of Bakumatsu Japan. pic.twitter.com/ZFnB0VtmKj — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) October 23, 2024

Der Development Producer von Team Ninja, Fumihiko Yasuda, erklärte zuvor in einem Blogbeitrag: „Wir freuen uns sehr, euch eine neue Möglichkeit zu bieten, Rise of the Ronin mit der PS5 Pro zu erleben. Es gibt nicht nur reaktionsschnelle Katana-Action mit hoher Bildrate, sondern ihr könnt auch durch wunderschöne Nachbildungen der Straßen von Yokohama, Edo und Kyoto laufen.“

„Rise of the Ronin“ entführt Spieler in das krisengeschüttelte Japan des 19. Jahrhunderts, als das Tokugawa-Shogunat nach jahrhundertelanger Herrschaft im Niedergang begriffen war. Der Titel bietet eine offene Welt, in der Spieler als Krieger ihre eigene Reise antreten und historische Figuren treffen.

Weitere optimierte Spiele für die PS5 Pro

„Rise of the Ronin“ reiht sich ein in eine Liste von Spielen, die für die PS5 Pro optimiert werden. Weitere Titel, die bestätigt sind, umfassen unter anderem „Final Fantasy 7 Rebirth“, „Spider-Man 2“ und „Gran Turismo 7“.

Immer mehr Entwickler arbeiten daran, ihre Games auf die höhere Leistung der PS5 Pro abzustimmen, was den Mehrwert der neuen Konsole weiter steigern dürfte.

Zuletzt wurde auch für “Helldivers 2” angedeuet, dass eine PS5-Pro-Unterstützung geplant ist. Für “Dead Island 2” erfolgte gar eine formelle Bestätigung.

Die Veröffentlichung der PS5 Pro ist für den 7. November 2024 angesetzt. Der Preis liegt bei 799,99 Euro. Interessierte Spieler können längst eine Vorbestellung aufgeben.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren