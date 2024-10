Dead Island 2: Zombie-Hatz profitiert von der PS5 Pro

Mit der Vorstellung der im November erscheinenden PlayStation 5 Pro bestätigte Sony, dass einige Spiele ein Update erhalten werden. Damit werden die Titel optimal an die Hardware der neuen Konsole angepasst und können deren Vorzüge nutzen.

Bereits bekannt war, dass etwa „Alan Wake 2“, „Dragon’s Dogma 2“, „No Man’s Sky“ und weitere Spiele auf der Enhanced-Liste für die PS5 Pro stehen. Nun wurde ein weiteres Game entdeckt, dass zum Release des Geräts einige Verbesserungen erhält.

Eintrag im PlayStation Store gibt den Hinweis

Wie man dem PlayStation Store entnehmen kann, wird auch das ursprünglich 2023 erschienene „Dead Island 2“ an die PlayStation 5 Pro angepasst. Auf der dazugehörigen Store-Seite prangt nun das „PS5 Pro Enhanced“-Label.

Wie die Verbesserungen in „Dead Island 2“ jedoch aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Die Entwickler der Dambuster Studios haben sich bislang noch nicht geäußert. Bei anderen Spielen, wie etwa bei dem ebenfalls für die PS5 Pro optimierten „Lies of P“, wurde an der Performance geschraubt. So können die Spieler bei dem Soulslike im Qualitätsmodus eine Steigerung der Bildwiederholrate von „mehr als 30 Prozent“ erwarten. Im Performance-Modus wird „die volle native 4K-Auflösung“ unterstützt.

Zombie-Spiel mit neuen Inhalten

„Dead Island 2“ hat kürzlich nicht nur eine Ultimate Edition erhalten. Dazu wurde auch ein kostenloser kooperativer Horden-Modus veröffentlicht. In „Neighborhood Watch“ müssen die Spieler als eine Gruppe Studenten versuchen, ihr Wohnheim vor den einfallenden Zombies zu verteidigen. Der Modus steht ab sofort zum Download bereit.

Die Ultimate Edition von „Dead Island 2“ wird zu einem Preis von 69,99 Euro in digitaler und physischer Form angeboten. Neben dem Hauptspiel sind Story-Erweiterungen, Spezialwaffen und Charakter-Skins enthalten.

