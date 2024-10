Lies of P: Noch einen Schritt weiter – Director erklärt Verbesserungen auf PS5 Pro

Ende letzten Monat haben wir für euch alle PS5 Pro Enhanced-Spiele aufgelistet. Darunter befindet sich auch das Soulslike-Rollenspiel „Lies of P“, das von dem koreanischen Entwicklerstudio Neowiz Games stammt.

Was genau die Käufer der PS5 Pro vom ungewöhnlichen Pinocchio-Abenteuer erwarten können, erklärte jetzt Game Director Jiwon Choi gegenüber Eurogamer.

Erst einmal sagt der Entwickler allgemein: „Bei Round8 sind wir immer bestrebt, ein ausgefeiltes und fesselndes Erlebnis mit Lies of P zu liefern, und wir sind dankbar für die positive Resonanz auf die Optimierung des Spiels auf allen Plattformen.“

„Mit der Einführung der PS5 Pro freuen wir uns, dieses Erlebnis noch einen Schritt weiter zu bringen und eine verbesserte Leistung zu bieten, die die Spieler hoffentlich zu schätzen wissen“, führt Jiwon Choi fort.

Deutlich flüssigere Bildwiederholrate in Lies of P

Auf jeden Fall soll „Lies of P“ von einer deutlich besseren Framerate profitieren. Im Qualitätsmodus ist eine Steigerung der Bildwiederholrate von „mehr als 30 Prozent“ zu erwarten. Der Performance-Modus hingegen wird „die volle native 4K-Auflösung“ unterstützen. Dadurch können die Spieler eine „atemberaubende Grafik“ genießen, ohne eine geringere FPS-Anzahl in Kauf zu nehmen.

Dazu erklärt der Director: „Wir sind der Meinung, dass die Bildrate in einem erstklassigen Action-RPG wirklich am wichtigsten ist. Die für dieses Genre erforderliche Präzision und Flüssigkeit sind für das Kampferlebnis entscheidend. Dank der herausragenden Leistung der PS5 Pro sind wir in der Lage, eine optimale Bildrate bei 4K aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sich das Gameplay so flüssig und reaktionsschnell anfühlt, wie es sein sollte.“

Choi hofft auf ein noch intensiveres Erlebnis für die Spieler. Das Gleiche strebt er und sein Team mit Sicherheit beim Nachfolger zu „Lies of P“ an. Hierbei kommt die beliebte Unreal Engine 5 zum Einsatz. Zudem wird es wahrscheinlich eine offene Spielwelt geben.

Bevor der zweite Teil herauskommt, kriegt ihr aber noch einen DLC geliefert. Ein Artwork und ein Song dazu hat das Entwicklerteam zum einjährigen Jubiläum im September veröffentlicht.

„Lies of P“ ist für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erhältlich. Im PlayStation Store könnt ihr aktuell 40 Prozent sparen, womit der Preis gerade nur 35,99 Euro beträgt. Dieses Angebot gilt bis zum 2. November.

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren