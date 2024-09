Lies of P: Heute ein Jahr alt geworden – Artwork und Song zum DLC

Zum einjährigen Jubiläum von "Lies of P" hat Director Jiwon Choi einen Brief für die Fans veröffentlicht. Hier geht es um die Zukunft der jungen Soulslike-Marke. Am Ende verweist er auf ein Artwork und einen Song für das kommende DLC.

Heute vor einem Jahr ist „Lies of P“ in den Handel gekommen. Zu diesem Anlass postete Director Jiwon Choi einen Brief, in dem er seine aktuellen Gedanken mitteilt.

Zuerst merkt Choi an, wie viel ihm eure anhaltende Unterstützung bedeutet. Das motiviert ihn und sein Team, die Welt des Soulslike-Abenteuers weiter auszubauen. Sein Ziel als Director, ein angenehmes Spiel zu erschaffen, habe sich nie verändert. Euer Feedback wird für ihn immer eine Quelle der Inspiration sein.

Das Gute von Lies of P noch besser machen

Aktuell ist Neowiz Games mit der Entwicklung des DLCs für „Lies of P“ beschäftigt. Und auch ein Nachfolger ist geplant, wie Choi bereits letztes Jahr erwähnte. Welche Verbesserungen der Director vor Augen hat, erklärte er im Brief.

„Wir wollen das, was wir gut gemacht haben, noch besser machen und uns in den Bereichen verbessern, in denen wir uns noch steigern können. Das klingt vielleicht einfach, aber ich finde, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten“, erklärt Jiwon Choi.

Der Koreaner findet es lustig, wie langsam die Zeit beim Warten auf ein Spiel vergeht, und wie schnell sie beim Entwickeln verfliegt. Diese Kluft zu überbrücken sei vielleicht das, worum er sich am meisten bemühen muss.

Sobald das Entwicklerstudio mit einem neuen Projekt zurückkommt, soll die Vorfreude der Fans in Freude umgewandelt werden. Choi dankt allen dafür, ein Teil dieser Reise zu sein.

„Lies of P“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. PlayStation-Spieler profitieren im Store momentan von einem 40-Prozent-Rabatt.

Darüber hinaus hat der Director ein Artwork und einen Song aus dem DLC für euch. Ersteres seht ihr oben, Letzteres könnt ihr euch hier anhören:

