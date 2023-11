Lies of P: Balance-Patch, Gratis-Outfit und DLC-Bilder

Der Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio sind weiterhin bestrebt, das im September veröffentlichte “Lies of P” zu verbessern. Für November ist in diesem Sinne die Veröffentlichung eines Balance-Patches geplant, wie aus einer Videobotschaft des Directors Jiwon Choi hervorgeht.

Das Update, das in den kommenden Wochen erwartet wird, beinhaltet bedeutende Änderungen an der Waffen- und Charakterbalance, um den Schwierigkeitsgrad in den frühen Phasen des Spiels zu verringern. Hinzu kommen allgemeine Verbesserungen an der Qualität des Spiels.

Zusätzlich plant das Entwicklerstudio, den Fans ein kostenloses Outfit zur Verfügung zu stellen. Es sei eine Reaktion auf die hohen Verkaufszahlen, die innerhalb des ersten Monats die Millionenmarke überschreiten konnten.

Ebenfalls versprechen der Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio ein neues Feature, mit dem Spieler Brillen und Hüte separat ausrüsten können, um noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten für den Charakter zu bieten.

DLC wird auf Konzeptgrafiken vorgestellt

Die heutige Ankündigung wird von Konzeptgrafiken begleitet, die einen Eindruck davon vermitteln, was Spieler mit dem kommenden DLC erwarten können. Während aussagekräftiges Gameplay noch aussteht, zeigen die Bilder den Protagonisten an Deck eines Bootes inmitten eines sehr unruhigen Gewässers.

Inspiriert durch die bekannte Erzählung von Pinocchio, präsentiert sich “Lies of P” als ein Spiel mit Action- und Souls-ähnlichen Elementen. Die Handlung entfaltet sich in der düsteren Stadt Krat, die von der Belle Epoque inspiriert ist.

Tester und Spieler konnte “Lies of P” gleichermaßen begeistern. Der Metascore liegt basierend auf rund 70 Reviews bei einem Wert von 80. Der User-Score pendelte sich bei 8,3 ein und bestätigt die Meinung der Fachpresse im Grunde. Bei Amazon kann “Lies of P” momentan zum reduzierten Preis von 52,99 Euro* gekauft werden.

Weitere Meldungen zu Lies of P:

“Lies of P” ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC über Steam und Microsoft Store und Mac sowie über den Xbox Game Pass erhältlich. Nachfolgend ist die anfangs erwähnte Videobotschaft eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lies of P.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren